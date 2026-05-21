Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους συνεχίστηκε η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή, αυτή τη φορά ανάμεσα στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τις υποκλοπές και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο υπουργός Δικαιοσύνης έκανε αναφορά στην ελληνική ταινία “Ξύπνα Βασίλη”, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η ατάκα Φλωρίδη για το “Ξύπνα Βασίλη”

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή, ο Γιώργος Φλωρίδης απευθύνθηκε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας με αιχμηρό ύφος, παραπέμποντας σε σκηνή της γνωστής ελληνικής ταινίας με τον Γιώργο Κωνσταντίνου.

“Κυρία Κωνσταντοπούλου, υπάρχει μια κωμωδία με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, που έχει ανέβει σε ένα παγκάκι. Μου δίνετε την εντύπωση ότι πλησιάζετε επικίνδυνα προς αυτό”, είπε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα έδρανα της αντιπολίτευσης, με την ένταση στην αίθουσα να ανεβαίνει κατακόρυφα.

Η απάντηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου πέρασε στην αντεπίθεση, εξαπολύοντας προσωπικά πυρά κατά του υπουργού Δικαιοσύνης και κατηγορώντας τον για συγκάλυψη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

“Κύριε Φλωρίδη, είστε δικηγόρος. Δεν ξέρω τι σόι δικηγόρος είστε”, ανέφερε αρχικά. “Εμένα ως δικηγόρο με βοηθάτε πάρα πολύ με τη στάση σας, γιατί αποδεικνύετε ότι όχι μόνο αναλάβατε τη συγκάλυψη του εγκλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά είστε ταγμένος στη συγκάλυψη”.

Παράλληλα, έκανε αναφορά και στον αδελφό του υπουργού, ο οποίος υπηρετεί ως αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επανήλθε αργότερα στη συζήτηση, απαντώντας εμμέσως στην αναφορά του υπουργού για την ψυχική της κατάσταση.

“Τρελές είπαν πολλές στην ιστορία. Στον Μεσαίωνα κυνηγούσαν τις μάγισσες”, δήλωσε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, συνέχισε λέγοντας: “Και την Ιωάννα της Λωραίνης την είπαν τρελή. Ίσως οι “τρελές” είναι αυτές που θα σας οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη”.