Με εκτός έδρας νίκη επί του Παναιτωλικού με 2-1 ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο φετινό πρωτάθλημα ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος είχε ήδη εξασφαλίσει την παραμονή του.

Οι δύο ομάδες δεν είχαν και ιδιαίτερη διάθεση για ποδόσφαιρο, με συνέπεια από το ξεκίνημα της αναμέτρησης ο ρυθμός να είναι χαμηλός και οι καλές φάσεις να απουσιάζουν. Παρ’ όλα αυτά, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα.

Στο 28′ ο Μπαρτόλο με ωραίο πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1, σκορ με το οποίο πήγαν στα αποδυτήρια οι δύο ομάδες καθώς οι γηπεδούχοι στάθηκαν άτυχοι στο 39′ με το δοκάρι του Λομπάτο.

Στο β’ μέρος και συγκεκριμένα στο 62′ οι Αγρινιώτες κέρδισαν πέναλτι για ανατροπή του Μπάτζι από τον Σίπσιτς αλλά ο Μπουχαλάκης που ανέλαβε την εκτέλεση νικήθηκε από τον Χατζηεμαννουήλ και το 0-1 παρέμεινε, όχι για πολύ όμως.

Στο 68′ ο Παναιτωλικός κέρδισε δεύτερο πέναλτι για κράτημα του Γραμμένου, ο οποίος αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, για να εκτελέσει ο Λομπάτο αυτή τη φορά και να κάνει το 1-1. Παρ’ όλα αυτά, αν και έπαιζε με 10 παίκτες, ο Αστέρας Τρίπολης κατάφερε να σκοράρει 82′ με τον Χαραλαμπόγλου και να πάρει τη νίκη με 1-2.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (84΄ Μπελεβώνης), Κόγιτς, Σιέλης (46΄ Γκάρναθ), Μανρίκε, Μπουχαλάκης (85΄ Νικολάου), Σμυρλής, Μπρέγκου (61΄ Αγκίρε), Εστεμπάν (11΄λ.τρ. Σατσιάς), Λομπάτο, Μπάτζι.

Αστέρας Τρίπολης (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Τερεζίου, Σίπσιτς, Λάσκαρης, Άλχο (84΄ Εμμανουηλίδης), Γιαμπλόνσκι, Μπαρτόλο (65΄ Πέρεθ), Μεντιέτα (84΄ Αλμύρας), Τζανδάρης (78΄ Γρομητσάρης), Γραμμένος, Μακέντα (78΄ Χαραλαμπόγλου).