Την Παρασκευή δικαστήριο της Τουρκίας θα αποφασίσει αν θα γίνει δεκτό το αίτημα αποφυλάκισης των δύο Ελλήνων που συνελήφθησαν, γιατί άνοιξαν σημαία στην Αγιά Σοφιά.

Ο άνδρας που είναι Ελληνοαυστραλός και η γυναίκα που κατάγεται από τη Πελοπόννησο, είχαν επισκεφθεί την Αγιά Σοφιά κρατώντας μια ελληνική σημαία με τον βυζαντινό αετό που έγραφε «Ορθοδοξία ή θάνατος».

Πριν εγκαταλείψουν την Τουρκία, ακινητοποιήθηκαν από αστυνομικούς στην Κωνσταντινούπολη και πλέον κατηγορούνται για υποκίνηση μίσους και προσβολή του κοινού. Το ελληνικό προξενείο βρίσκεται ήδη σε επαφή μαζί τους, με τις τουρκικές Αρχές να μην δείχνουν διάθεση να απελάσουν το ζευγάρι πριν δικαστεί.

Έκτοτε, κρατούνται σε τουρκικές φυλακές, με το Live News να αναφέρει ότι το τουρκικό διαστήριο θα κρίνει αν θα αποφυλακιστούν ή αν θα οδηγηθούν σε δίκη.