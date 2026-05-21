Ανατροπή στα Χανιά με φόντο την απότομη επιδείνωση του καιρού στην Κρήτη, καθώς το διάσημο φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει εντελώς κλειστό για τους επισκέπτες την Παρασκευή 22 Μαΐου, με τις αρχές να λένε πως θα σφραγίσουν και τις δύο εισόδους του. Η απόφαση ελήφθη εκτάκτως για λόγους ασφαλείας, ώστε να εκμηδενιστεί κάθε κίνδυνος για τους εκδρομείς.



Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής προχώρησε στη λήψη αυτής της απόφασης μετά το έκτακτο επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ. Τα προγνωστικά στοιχεία προειδοποιούν για έντονα φαινόμενα με ισχυρές βροχοπτώσεις, που θα φτάσουν τα 8 χιλιοστά στο Ξυλόσκαλο, τα 10 στη Σαμαριά και τα 11 χιλιοστά στην Αγία Ρουμέλη.



