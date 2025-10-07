Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ, ανακοίνωσε ότι το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό αύριο, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή/και καταιγίδες με ύψη βροχής που φτάνουν τα 6 mm τόσο στην περιοχή του Ξυλοσκάλου όσο και στην Αγία Ρουμέλη. Οι μετρήσεις αυτές υπερβαίνουν τα εγκεκριμένα όρια λειτουργίας του φαραγγιού, όπως έχουν οριστεί από την Αντιπεριφέρεια Χανίων.

Ως εκ τούτου, το φαράγγι δεν θα είναι προσβάσιμο στους επισκέπτες από καμία από τις δύο εισόδους του.