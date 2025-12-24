Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αρνηθούν τη βίζα στον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο για την Εσωτερική Αγορά, Τιερί Μπρετόν, και σε άλλα τέσσερα άτομα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με ανάρτησή της στο X, η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Η ελευθερία της έκφρασης είναι η βάση της ισχυρής και ζωντανής ευρωπαϊκής μας δημοκρατίας. Τη σεβόμαστε και θα την προστατεύσουμε».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδίκασε την κίνηση των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι η ελευθερία της έκφρασης είναι θεμελιώδες δικαίωμα στην Ευρώπη και αξία κοινή με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πέντε πολίτες που επλήγησαν περιλαμβάνουν επίσης εκπροσώπους ΜΚΟ που μάχονται την παραπληροφόρηση και το διαδικτυακό μίσος.

Η απόφαση συνδέεται με την εφαρμογή του Digital Services Act (DSA), ο οποίος επιβάλλει διαφάνεια σε αλγορίθμους και ψηφιακό περιεχόμενο. Η Ουάσινγκτον θεωρεί ότι οι κανόνες αυτοί πλήττουν τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας και απειλούν την ανταγωνιστικότητα τους.

Ευρωπαϊκή στήριξη και καταδίκη της Ουάσινγκτον

Η Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, χαρακτήρισε την απόφαση «απαράδεκτη» και ζήτησε την άμεση ανάκλησή της. Ο ίδιος ο Τιερί Μπρετόν ανάρτησε στο X: «Η μάχη κατά των “μαγισσών” του Μακάρθι επιστρέφει; Θυμίζουμε ότι το 90% του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα 27 κράτη μέλη ψήφισαν ομόφωνα τον Digital Services Act. Στους Αμερικανούς φίλους μας: η λογοκρισία δεν είναι εκεί που νομίζετε».

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιοχάν Βάντεφουλ, τόνισε ότι οι κανόνες της ΕΕ εφαρμόζονται μόνο εντός της Ένωσης και ότι οι διαφορές πρέπει να επιλύονται μέσω διαλόγου. Η υπουργός Δικαιοσύνης της Γερμανίας επεσήμανε ότι η ΜΚΟ HateAid στηρίζει τα θύματα διαδικτυακού μίσους χωρίς να λογοκρίνει καμία άποψη, ενώ τόνισε: «Οι κανόνες του ψηφιακού κόσμου στη Γερμανία και την Ευρώπη δεν αποφασίζονται στην Ουάσινγκτον».

Ο ίδιος ο Μπρετόν χαρακτήρισε την απόφαση «κυνήγι μαγισσών», υπενθυμίζοντας τις επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις του ως Επίτροπος με τον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ, στην πλατφόρμα Χ, όπου πρόσφατα οι Βρυξέλλες επέβαλαν πρόστιμο 120 εκατομμυρίων ευρώ για παραβιάσεις διαφάνειας.

Διεθνείς αντιδράσεις

Ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, έγραψε στο X: «Μόλις μίλησα με τον Τιερί Μπρετόν. Τον ευχαρίστησα για την εξαιρετική δουλειά του για την Ευρώπη. Δεν θα υποχωρήσουμε και θα προστατεύσουμε την ανεξαρτησία της Ευρώπης και την ελευθερία των Ευρωπαίων».

Η ισπανική κυβέρνηση χαρακτήρισε την απόφαση των ΗΠΑ «απαράδεκτη», εκφράζοντας αλληλεγγύη προς τον Μπρετόν και τους υπόλοιπους περιορισμένους πολίτες, ενώ τόνισε ότι η ασφάλεια και η ελευθερία στον ψηφιακό χώρο είναι θεμέλιο της δημοκρατίας στην Ευρώπη.

Το Ηνωμένο Βασίλειο υποστήριξε πλήρως την ελευθερία της έκφρασης των Ευρωπαίων, παρά το δικαίωμα κάθε χώρας να θεσπίζει κανόνες για τις βίζες. Στην πλευρά των ΗΠΑ, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα ανεχθεί πλέον εξωεδαφικές πράξεις λογοκρισίας.

Ποιοι άλλοι στοχοποιήθηκαν

Ο Τιερί Μπρετόν υπηρέτησε ως Ευρωπαίος Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά από το 2019 έως το 2024, με σημαντική αρμοδιότητα σε ψηφιακά και βιομηχανικά θέματα. Μαζί του, περιορισμοί ταξιδιού επιβλήθηκαν σε εκπροσώπους ΜΚΟ κατά της παραπληροφόρησης και του διαδικτυακού μίσους, όπως οι Ίμραν Αχμέντ, Κλερ Μέλφορντ, Άννα-Λένα φον Χόντεμπεργκ (ιδρύτρια της γερμανικής ΜΚΟ HateAid) και Τζόζεφιν Μπάλον.

Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε τους περιορισμένους πολίτες και τις οργανώσεις τους «ριζοσπάστες» που επιχειρούν να ασκήσουν πίεση στις αμερικανικές πλατφόρμες για να «φιμώσουν τις αμερικανικές απόψεις».