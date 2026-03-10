Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας γνωστοποίησε ότι η χώρα θα αναπτύξει στην περιοχή του Περσικού Κόλπου ένα στρατιωτικό αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου (AEW&C). Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που στοχεύουν στην προστασία των αμάχων, καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ένα αεροσκάφος Boeing E-7A Wedgetail, εξοπλισμένο με συστήματα ραντάρ, και εξειδικευμένο προσωπικό θα σταλούν στην περιοχή για διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων.

Κατόπιν αιτήματος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η Αυστραλία θα τα προμηθεύσει με προηγμένους πυραύλους αέρος-αέρος, μεσαίου βεληνεκούς, συμπλήρωσε ο Αλμπανέζι.

Ξεκαθάρισε πως η κυβέρνησή του έχει καταστήσει σαφές πως «δεν θα αναλάβουμε στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν» και ότι «δεν θα αναπτύξουμε χερσαίες δυνάμεις» στην περιοχή.