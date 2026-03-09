Η Αυστραλία αποφάσισε την Τρίτη (10/3) να εκδώσει βίζες σε πέντε μέλη της εθνικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παραμείνουν στη χώρα.

Μία κίνηση που έρχεται λίγες ώρες μετά απ’ την παρέμβαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προέτρεψε τις αυστραλιανές αρχές να μην τις στείλει πίσω στην Τεχεράνη, λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους, καθώς είχαν αρνηθεί να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο πριν από έναν αγώνα του Asian Cup.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Τόνι Μπερκ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας είναι επίσης ευπρόσδεκτα να παραμείνουν στην Αυστραλία. «Μπορούν να παραμείνουν στην Αυστραλία, είναι ασφαλείς εδώ και πρέπει να αισθάνονται σαν στο σπίτι τους», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Τα 26 μέλη της ιρανικής αποστολής έφτασαν στη χώρα λίγες μέρες πριν από την έναρξη των αμερικανο-ισραηλινών επιδρομών, που μεταξύ άλλων προκάλεσαν τον θάνατο του πρώην ανώτατου ηγέτη, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει τη Δευτέρα (9/3) στο δίκτυό του Truth Social ότι η Αυστραλία θα συνδράμει τις παίκτριες. «Μόλις μίλησα με τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανίζε», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε ζητήσει από τον Κανμπέρα να πράξει κάτι υπέρ των αθλητριών.

«Οι Αυστραλοί φροντίζουν ήδη πέντε από αυτές και οι υπόλοιπες θα ακολουθήσουν. Ορισμένες όμως νιώθουν ότι πρέπει να επιστρέψουν στο Ιράν επειδή φοβούνται για την ασφάλεια της οικογένειάς τους», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι ο Αυστραλός ηγέτης κάνει «πολύ καλή δουλειά σε αυτήν την αρκετά λεπτή κατάσταση».

Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου Σάχη του Ιράν, είχε ήδη καλέσει την Αυστραλία να εξασφαλίσει την ασφάλεια των παικτριών. «Τα μέλη της εθνικής ομάδας γυναικών του Ιράν δέχονται ισχυρές πιέσεις και απειλούνται από την Ισλαμική Δημοκρατία», έγραψε ο γιος του Σάχη στο X. «Διατρέχουν σοβαρές συνέπειες αν επιστρέψουν στο Ιράν. Καλώ την κυβέρνηση της Αυστραλίας να εξασφαλίσει την ασφάλειά τους και να τους παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη», πρόσθεσε.

Άλλες προσωπικότητες εξέφρασαν επίσης την υποστήριξή τους στις παίκτριες, όπως η συγγραφέας J.K. Rowling, η οποία ζήτησε στα κοινωνικά δίκτυα να «προστατευτούν αυτές οι νέες γυναίκες».

Οι Ιρανές αθλήτριες παρέμειναν σιωπηλές ενώ ακουγόταν ο ιρανικός ύμνος πριν από τον πρώτο τους αγώνα στο Asian Cup απέναντι στη Νότια Κορέα, δύο ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Στους επόμενους αγώνες τον τραγούδησαν κανονικά.

Η στάση τους αυτή ερμηνεύτηκε ως πράξη αντίστασης, και παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης χαρακτήρισε τις παίκτριες «προδότες σε καιρό πολέμου», αντιπροσωπεύοντας «την ύψιστη ντροπή».

Μπροστά στο στάδιο της Gold Coast, όπου η ομάδα έδωσε τον τελευταίο της αγώνα αυτό το Σαββατοκύριακο, συγκεντρώθηκε πλήθος φωνάζοντας «αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν», «αφήστε τις να φύγουν» και «σώστε τα κορίτσια μας».

Τη Δευτέρα (9/3), δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) είδε παίκτριες να μιλούν στο τηλέφωνο από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου τους.

Σύμφωνα με τον Ζάκι Χαϊντάρι, ακτιβιστή της Διεθνούς Αμνηστείας, οι ποδοσφαιρίστριες κινδύνευαν να διωχθούν αν επιστρέψουν στην πατρίδα τους. «Ορισμένα μέλη της ομάδας πιθανόν έχουν ήδη δει τις οικογένειές τους να απειλούνται», δήλωσε στο AFP.

Οι Ιρανές είχαν κάνει το ντεμπούτο τους στο Asian Cup το 2022 στην Ινδία και είχαν γίνει εθνικές ηρωίδες σε μια χώρα όπου τα δικαιώματα των γυναικών είναι αυστηρά περιορισμένα.