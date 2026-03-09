Εγκρίθηκε σήμερα από το Ελβετικό Κοινοβούλιο η καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης σε επιζώντες και οικογένειες θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας στο μπαρ Le Constellation του Κραν Μοντανά. Το ύψος της αποζημίωσης ανέρχεται σε 50.000 ελβετικά φράγκα (55.000 ευρώ).
Κατά την τραγωδία στο Κραν Μοντανά, 41 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και άλλοι 115 τραυματίστηκαν εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Η αποζημίωση θα δοθεί στις οικογένειες των νεκρών και στους τραυματίες που νοσηλεύτηκαν. Μεταξύ των θυμάτων ήταν αρκετοί ξένοι τουρίστες, οι περισσότεροι νεαρής ηλικίας.
Σύμφωνα με την εισαγγελία και αρκετές μαρτυρίες, σπινθηροβόλα κεριά προκάλεσαν την ανάφλεξη ηχομονωτικού υλικού στην οροφή του υπόγειου μπαρ, όπου πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για να γιορτάσει την έλευση του νέου έτους.
Η έρευνα της εισαγγελίας για αναζήτηση ποινικών ευθυνών έχει διευρυνθεί και στο μικροσκόπιό της προστέθηκαν πρόσφατα ο δήμαρχος του Κραν Μοντανά κι άλλοι τέσσερις τοπικοί αξιωματούχοι, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
