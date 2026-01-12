Νέες αποκαλυπτικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ «Le Constellation», στο χειμερινό θέρετρο Κραν Μοντάνα της Ελβετίας.

Σύμφωνα με τις έρευνες, οι 34 άνθρωποι από τους 40 που βρήκαν τραγικό θάνατο εκείνο το βράδυ, πριν καούν ζωντανοί, προσπάθησαν να διαφύγουν από μια στενή σκάλα, η οποία όμως κατέρρευσε εγκλωβίζοντάς τους εκεί.

Ο 49χρονος ιδιοκτήτης του μπαρ, Ζακ Μορέτι και η 40χρονη σύζυγός του, Τζέσικα Μορέτι συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες που περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ο Ζακ Μορέτι παραδέχτηκε ότι είχε μειώσει το πλάτος της σκάλας από τρία μέτρα σε μόλις ένα κατά την ανακαίνιση του χώρου το 2015, χωρίς να διευκρινίζεται εάν είχε τη σχετική άδεια.

Η πυρκαγιά, που φαίνεται να προκλήθηκε από βεγγαλικά μέσα σε μπουκάλια σαμπάνιας τα οποία με τη σειρά τους έβαλαν φωτιά στη μονωτική αφρώδη επένδυση στο ταβάνι του υπογείου, είχε καταστροφικές συνέπειες: 116 ακόμη άτομα υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα.

Τα 34 θύματα εγκλωβίστηκαν στη στενή σκάλα: κάποιοι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο φλεγόμενο υπόγειο, ενώ άλλοι, προσπαθώντας να διαφύγουν, έπεσαν μαζί με τα ξύλινα σκαλοπάτια και τις κουπαστές, που κατέρρευσαν υπό το βάρος τους, καταλήγοντας στο υπόγειο.

Η υπόθεση αποκτά ακόμα πιο δραματική διάσταση με την περιγραφή της τελευταίας ώρας ζωής της Συάν Πανίν, της σερβιτόρας που οι Μορέτι θεωρούσαν «θετή κόρη» τους. Σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες, η νεαρή προσπάθησε να «ζωντανέψει την ατμόσφαιρα» στο μπαρ το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, συμμετέχοντας στα βεγγαλικά, πριν βρει τραγικό θάνατο πίσω από μια κλειδωμένη πόρτα του υπογείου, ανάμεσα σε σορούς πτωμάτων.

Οι Μορέτι παραδέχτηκαν ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη από μέσα όταν ξέσπασε η φωτιά και ότι χρειάστηκε να την ανοίξουν με τη βία, ανακαλύπτοντας θύματα που είχαν πεθάνει από ασφυξία. Ο Ζακ Μορέτι περιέγραψε πως προσπάθησε για πάνω από μία ώρα να επαναφέρει τη Συάν στον δρόμο, δίπλα στο μπαρ, αλλά ήταν ήδη αργά, σύμφωνα με την Daily Mail.

Στο μεταξύ, η Τζέσικα Μορέτι φέρεται να αποχώρησε σχεδόν αμέσως μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, παίρνοντας μαζί της τα έσοδα της νύχτας, ενώ αργότερα αφέθηκε με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Το ζευγάρι, που είναι Γάλλοι από την Κορσική, κατηγορείται για «ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια και αμέλεια που οδήγησε σε πυρκαγιά». Ο Ζακ Μορέτι έχει ποινικό παρελθόν, ενώ η σύζυγός του φέρεται να έχει καθαρό μητρώο.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ σήμερα οι δικαστές στην πόλη Σιόν θα αποφασίσουν για τυχόν παράταση της κράτησης των ιδιοκτητών. Το τραγικό περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην Ελβετία και την Ευρώπη, αποκαλύπτοντας τα θανατηφόρα αποτελέσματα παραλείψεων στην ασφάλεια και κακοτεχνιών στις υποδομές.