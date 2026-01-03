Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε σε δημοφιλές μπαρ στις Άλπεις, κατά τη διάρκεια του πρωτοχρονιάτικου εορτασμού.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι η πιθανότερη αιτία της φωτιάς, ήταν βεγγαλικά που είχαν τοποθετηθεί σε μπουκάλια σαμπάνιας.

Η πυρκαγιά άφησε πίσω της 40 νεκρούς και δεκάδες βαριά τραυματισμένους, πολλοί από τους οποίους δίνουν μάχη για τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τους Νew York Times, η Μπεατρίς Πιγιού, γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ στην Ελβετία, όπου σημειώθηκε η τραγωδία, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή ότι τα στοιχεία δείχνουν πως τα μπουκάλια με τα αναμμένα βεγγαλικά κρατήθηκαν πολύ κοντά στην οροφή του υπογείου του μπαρ Le Constellation. Πρόσθεσε ότι τα βεγγαλικά ήταν «κεράκια γενεθλίων», τα οποία μπορεί να αγοράσει οποιοσδήποτε από ένα κατάστημα.

Το μπαρ αποτελούσε σημείο συνάντησης για νέους στα τέλη της εφηβείας και στις αρχές της τρίτης δεκαετίας της ζωής τους και πολλά από τα θύματα της φωτιάς ήταν έφηβοι. Οι ελβετικές αρχές ανέφεραν ότι οι περισσότεροι νεκροί εντοπίστηκαν στο υπόγειο, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Οι επιζώντες νοσηλεύονται σε πολλά νοσοκομεία, ακόμη και στη Γαλλία και την Ιταλία, γεγονός που ανάγκασε συγγενείς και φίλους να αναζητούν απεγνωσμένα πληροφορίες. Σε ενημέρωση το απόγευμα της Παρασκευής, οι αρχές δήλωσαν ότι έξι από τους 119 τραυματίες παραμένουν ακόμη αγνώστων στοιχείων.

Σε συνεντεύξεις τους στους New York Times, αυτόπτες μάρτυρες και θαμώνες του μπαρ έκαναν λόγο για προβλήματα ασφάλειας.

🚨 🇨🇭 INCROYABLE : « Wallah, il brûle », des jeunes essaient d’éteindre le feu dès le TOUT DÉBUT de l’incendie à Crans-Montana, en Suisse.



Terrifiant… 😞 pic.twitter.com/3U22VsH81f — Wolf 🐺 (@PsyGuy007) January 1, 2026

Ένας επιζών ανέφερε ότι η οροφή του υπογείου πήρε φωτιά, με αποτέλεσμα όσοι βρίσκονταν μέσα να συνωστιστούν στη σκάλα, που ήταν η μοναδική έξοδος. Άλλος πελάτης είπε ότι το ηχομονωτικό αφρώδες υλικό της οροφής είχε αποκολληθεί και κρεμόταν, όταν είχε επισκεφθεί το μπαρ λίγες ημέρες νωρίτερα.

Μετά το ξέσπασμα της φωτιάς, ο 17χρονος Νέστορ Φίσερ και δύο ακόμη άτομα που βρίσκονταν έξω από το μπαρ έσπασαν μια γυάλινη πόρτα και, χρησιμοποιώντας τους φακούς των κινητών τους, βοήθησαν όσους είχαν παγιδευτεί να εντοπίσουν μια νέα έξοδο διαφυγής.

Οι αρχές χαρακτήρισαν την τραγωδία διεθνή, καθώς μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι, 11 Ιταλοί, αλλά και πολίτες από το Βέλγιο, την Πολωνία, την Πορτογαλία και άλλες χώρες. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ο 17χρονος Ιταλός γκόλφερ Εμανουέλε Γκαλεπίνι.

Η φωτιά ακολουθήθηκε από έκρηξη, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, πιθανότατα οφειλόταν σε φαινόμενο «flashover», δηλαδή σε ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς σε κλειστό χώρο, που προκαλεί σχεδόν ταυτόχρονη ανάφλεξη όλων των υλικών, εκμηδενίζοντας τις δυνατότητες διαφυγής.

«Υπήρχε έξοδος κινδύνου»

Ο αρμόδιος για την ασφάλεια στο καντόνι, Στεφάν Γκάντσερ, διέψευσε πληροφορίες ότι το μπαρ διέθετε μόνο μία έξοδο. «Το κτίριο είχε έξοδο κινδύνου», δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι οι περισσότεροι δεν την αντιλήφθηκαν λόγω της αιφνίδιας φωτιάς και του καπνού.

Οι ελβετικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν ήδη πάρει καταθέσεις από δύο Γάλλους πολίτες που διαχειρίζονται το μπαρ, ενώ έχει καταρτιστεί και λίστα με τα άτομα που βρίσκονταν εκεί το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, ώστε να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση των θυμάτων. Η εισαγγελέας Πιγιού τόνισε ότι η έρευνα θα εξετάσει επίσης τα υλικά κατασκευής, τις άδειες λειτουργίας και τα μέτρα πυρασφάλειας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες.

Το Le Constellation ήταν ένας αγαπημένος, χαλαρός χώρος με προσιτές τιμές ποτών, που προσέλκυε κυρίως νεανικό κοινό. Το υπόγειο μετατρεπόταν συχνά σε πίστα χορού με ζωντανούς DJ, ενώ στο μπαρ προβάλλονταν και αθλητικές μεταδόσεις.

Το Crans-Montana θεωρείται πολυτελής προορισμός, που απευθύνεται κυρίως σε εύπορους επισκέπτες. Η περιοχή προσφέρει θέα στο Matterhorn και σε άλλες κορυφές, όπως το Mont Blanc. Ο πρόεδρος της Ελβετίας Γκι Παρμελέν δήλωσε ότι η φωτιά αποτελεί «μία από τις χειρότερες τραγωδίες» στην ιστορία της χώρας.

«Είμαστε σε κατάσταση σοκ» λέει ο ιδιοκτήτης

Για πρώτη φορά μετά την πρωτοχρονιάτικη τραγωδία στο Le Constellation του Crans-Montana, ο 49χρονος Γάλλος ιδιοκτήτης και διαχειριστής του μπαρ, Ζακ Μορέτι, προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση την Παρασκευή, σχετικά με το συμβάν. Όπως ανέφερε, τόσο ο ίδιος όσο και η 40χρονη σύζυγός του, Τζέσικα, βρίσκονται ακόμη σε κατάσταση σοκ, ενώ επισήμανε ότι στο κατάστημα είχαν πραγματοποιηθεί τρεις έλεγχοι κατά την τελευταία δεκαετία.

Μιλώντας στην ελβετική εφημερίδα «20 Minuten», ο Μορέτι περιέγραψε το βαρύ ψυχολογικό κλίμα που επικρατεί στην οικογένειά του: «Δεν μπορούμε ούτε να κοιμηθούμε ούτε να φάμε, είμαστε όλοι σε πολύ άσχημη κατάσταση».

Ο Ζακ και η Τζέσικα Μορέτι, Γάλλοι υπήκοοι με καταγωγή από την Κορσική, ανέλαβαν τη διαχείριση του Le Constellation το 2015. Φίλος του ζευγαριού επιβεβαίωσε σε κορσικανικά μέσα ενημέρωσης ότι και οι δύο είναι ζωντανοί, διαψεύδοντας τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία. Σύμφωνα με πληροφορίες, τη νύχτα της πυρκαγιάς η Τζέσικα Μορέτι βρισκόταν μέσα στο μπαρ και τραυματίστηκε, υποφέροντας από εγκαύματα στο χέρι, ενώ ο Ζακ απουσίαζε, καθώς βρισκόταν σε άλλη επιχείρηση του ζευγαριού στην περιοχή.

Ο Ζακ Μορέτι δήλωσε επίσης στην «20 Minuten» ότι σκοπεύει να συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αρχές. «Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να βοηθήσουμε στη διαλεύκανση των αιτιών. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Στη διαδικασία συμμετέχουν και οι δικηγόροι μας», ανέφερε.

Οι αρχές τονίζουν ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας ενώ οι διαχειριστές του καταστήματος έχουν καταθέσει, χωρίς να έχει ακόμη ξεκαθαρίσει αν θα απαγγελθούν κατηγορίες. Παράλληλα, ερευνάται το ενδεχόμενο αδικημάτων όπως ο εμπρησμός και η ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η εφημερίδα Le Nouvelliste αναφέρει ότι ο Ζακ Μορέτι είχε αναλάβει προσωπικά μεγάλο μέρος των εργασιών ανακαίνισης του μπαρ, δηλώνοντας στο παρελθόν: «Έκανα σχεδόν τα πάντα μόνος μου». Επιπλέον, ο ίδιος επανέλαβε ότι το Le Constellation είχε «ελεγχθεί τρεις φορές τα τελευταία δέκα χρόνια» και ότι «όλα είχαν γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς», με το εύρος των ελέγχων να αποτελεί πλέον αντικείμενο της εισαγγελικής έρευνας.