Μήνυμα προς το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ έστειλε η Άννα Διαμαντοπούλου μια ημέρα μετά την ανακοίνωση των νέων ονομάτων που απαρτίζουν την επιτροπή διεύρυνσης του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη.

Σε ανάρτησή της η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, αναφέρει συγκεκριμένα: «Η διεύρυνση είναι δύσκολη πολιτική διαδικασία. Όσοι έφυγαν ή επιτέθηκαν στο ΠΑΣΟΚ, στις στιγμές που αυτό προσπαθούσε να σώσει τη χώρα, συχνά ξεπέρασαν τα όρια της πολιτικής ηθικής και της στάσης στη διαφωνία. Αν αυτά τα όρια αγνοηθούν, η διεύρυνση μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα».

Σημειώνεται πως αφορμή για την ανάρτηση της Άννας Διαμαντοπούλου αποτέλεσε το όνομα του Θεοδόση Πελεγρίνη, πρώην πρύτανη και υφυπουργού Παιδείας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει καταφερθεί στο παρελθόν για τον νόμο Διαμαντοπούλου.

Παράλληλα, εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι στη λίστα υπήρχε και το όνομα του συνθέτη Βαγγέλη Κορακάκη, ο οποίος διέψευσε άμεσα τη συμμετοχή του, δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως «Είναι γνωστό ότι είμαι από την Καισαριανή και ΚΚΕ».

Δούκας: Αυτοί που του πέταγαν νεράντζια θα έχουν λόγο στο συνέδριο;

Από την πλευρά του και ο Χάρης Δούκας σε συνέντευξή του άσκησε σφοδρή κριτική στην επιλογή προσώπων, κάνοντας λόγο για «φύρδην μίγδην» επιλογές ενώ τόνισε πως «δεν μπορεί να φαινόμαστε να παίρνουμε ανθρώπους από το τσουβάλι». «Θα πρέπει να άρχουν κανόνες αρχές και αξίες ώστε να είμαστε σίγουροι ότι κάθε προσθήκη θα προσφέρει» είπε στον ΣΚΑΙ ο κ. Δούκας υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχουν αυτοί οι κανόνες κάτι που είναι κρίσιμο σε αυτές τις διαδικασίες. Για να μην είμαι άδικος υπάρχουν άνθρωποι με μεγάλη ιστορία αλλά δεν μπορεί να φαινόμαστε σαν να παίρνουμε στελέχη από το τσουβάλι. Είναι φύρδην μίγδην έτσι όπως γίνεται η διεύρυνση».

Σε διευκρινιστική ερώτηση ο δήμαρχος Αθηναίων επεσήμανε πως «έχουμε ένα αξιακό πλαίσιο, δεν μπορεί άνθρωποι που έβρισαν το ΠΑΣΟΚ να επιστρέφουν, δεν μπορεί να έχουμε περιφερόμενους που έχουν γυρίσει όλα τα κόμματα να βρίσκουν αγκαλιά στο ΠΑΣΟΚ. Σου λέει ο κόσμος δίναμε μάχη δύσκολη, αυτοί που μας πέταγαν νεράντζια μπαίνουν σε μια λίστα εξ οφιτσιο στο συνέδριο χωρίς ψήφο».

Ερωτηθείς για την κριτική που δέχθηκε για τη δήλωση «μπορώ να συνομιλώ με όλους όσοι πιστεύουν στην προοδευτική διακυβέρνηση» για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Δούκας σχολίασε δηκτικά «εδώ φτάσαμε στο σημείο να ανακοινώνουμε Πελεγρίνη», εξηγώντας πως «εγώ δεν είπα να ανακοινώσουμε Τσίπρα στο συνέδριο, είπα το αντίθετο: να συζητήσουμε με όλους όσοι μιλούν για προοδευτική διακυβέρνηση αν το εννοούν. Έπεσαν να με φάνε για προοδευτική διακυβέρνηση. Στο PES οι σοσιαλιστές είμαστε κοινή ομάδα με την αριστερά και την οικολογία. Εγώ είπα συζήτηση και διάλογος για να γίνει προοδευτική διακυβέρνηση με καταλύτη το ΠΑΣΟΚ».

Αντιδράσεις Μεϊμάρογλου

Νωρίτερα, την αντίδρασή του εξέφρασε και ο Γιάννης Μεϊμάρογλου, ο οποίος τόνισε ότι ο Θεοδόσης Πελεγρίνης δεν έχει θέση στις λίστες διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ.

«Ο Θεοδόσης Πελεγρίνης, πρώην υφ. Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υποστηρικτής του περιφερειάρχη Πατούλη και πρώην πρύτανης του ΕΚΠΑ που δήλωσε ότι δεν θα εφαρμόσει τον ν. Διαμαντοπούλου για την Παιδεία – που ψηφίστηκε από 255 βουλευτές – δεν έχει καμιά θέση στις λίστες διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Στη σημερινή ανακοίνωση της συμπλήρωσης της Επιτροπής ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ και ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής συμπεριλαμβάνεται και το όνομα:

Πελεγρίνης Θεοδόσης, συγγραφέας, πρώην Πρύτανης ΕΚΠΑ, πρώην υφυπουργός Παιδείας», έγραψε συγκεκριμένα.