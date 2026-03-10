Σε ζητήματα ασφαλείας απέδωσε το Κρεμλίνο τις διαταραχές στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που παρατηρήθηκαν στη Μόσχα και σε μεγάλα αστικά κέντρα, τονίζοντας πως τα μέτρα περιορισμού είναι πλήρως εναρμονισμένα με την εθνική νομοθεσία.

Σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Όλες οι διακοπές σύνδεσης και οι περιορισμοί στην επικοινωνία γίνονται με αυστηρή τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας».

«Όλα αυτά σχετίζονται με την ανάγκη να διασφαλιστεί η ασφάλεια», πρόσθεσε.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι ο αντίκτυπος της κίνησης αυτής στις επιχειρήσεις χρειάζεται πρόσθετη ανάλυση και ότι θα προταθούν λύσεις στα προβλήματά τους.

Σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους χθες μετά τη συνομιλία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η σύνδεση του συμβούλου εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ διεκόπη τουλάχιστον τρεις φορές, δήλωσαν δημοσιογράφοι του Reuters που συμμετείχαν σε αυτήν.

Τις τελευταίες εβδομάδες, το Κρεμλίνο έχει κάνει κινήσεις για να μπλοκάρει τις εφαρμογές μηνυμάτων Telegram και WhatsApp, προωθώντας την κρατικά υποστηριζόμενη υπηρεσία MAX, που σύμφωνα με επικριτές δεν είναι ασφαλής.