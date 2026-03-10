Σε μια νέα επιχειρηματική συνεργασία με την εταιρεία Coffee Lab προχωρά η εταιρεία ΒΕΝΕΤΗ, ενισχύοντας περαιτέρω την δραστηριότητά της στην αγορά του καφέ. Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, η νέα αυτή επιχειρηματική κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της ΒΕΝΕΤΗ να επενδύει στην εξαγορά μικρών, οικογενειακών, ελληνικών εταιρειών παραγωγής ποιοτικών προϊόντων.

Η συνεργασία με την Coffee Lab θα αφορά τη μετοχική σχέση, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάδειξη ενός νέου concept για τα υπάρχοντα καταστήματα Coffee Lab που θα περιλαμβάνει προϊόντα και των δύο εταιρειών.

Σε πρώτη φάση, τα προϊόντα ΒΕΝΕΤΗ θα εμπλουτίσουν τις επιλογές bakery των καταστημάτων Coffee Lab, ενισχύοντας την εμπειρία του καφέ με premium sandwiches, προτάσεις για brunch, croissanterie, desserts, ποικιλία από χειροποίητες, παραδοσιακές, ελληνικές πίτες, cookies και όλη τη γκάμα προϊόντων bakery των καταστημάτων BENETH.

Η εταιρεία ΒΕΝΕΤΗ συμπληρώνει φέτος 78 χρόνια επιχειρηματικής δραστηριότητας και διαθέτει 25 εταιρείες σε όλο το φάσμα της εστίασης. Η ΒΕΝΕΤΗ πρωτοστατεί τις τελευταίες δεκαετίες στην αγορά, εισάγοντας μια σειρά από επιτυχημένα concept όπως τα VENETI FOOD HALL, τα VENETI 1948, το VENETI GREAT στο Μπάγκειον, τα VENETI GO και τα CREMERIA VENETI. Tο 2024 η εταιρεία εξαγόρασε την εταιρεία ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ ενώ το 2025 η εταιρεία έθεσε ξανά λειτουργία το ιστορικό Jackson Hall με την επωνυμία VENETI Jackson Hall.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΒΕΝΕΤΗ για το 2025 προβλέπεται να ανέλθει στα 80.000.000 ευρώ έναντι 74.044.126 ευρώ το 2024 σημειώνοντας αύξηση 8,04%. Οι προβλέψεις για τα κέρδη προ φόρων είναι να φτάσουν τα 5.500.000 ευρώ το 2025 έναντι 5.323.097 ευρώ το 2024 ενώ το EBITDA θα φτάσει τις 12.000.000 ευρώ από 12.973.027 ευρώ το 2024.

Όσον αφορά τα ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ, την παρελθούσα χρήση, η εταιρεία έδωσε έμφαση στο λανσάρισμα νέων προϊόντων στον χώρο του ποιοτικού παγωτού μόνο με φρέσκο γάλα, όπως η νέα σειρά «ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ 1967» που δημιουργήθηκε με συνταγές της εποχής εκείνης. Ο κύκλος εργασιών της ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ για το 2025 προβλέπεται να ανέλθει στα 7.506.591 ευρώ έναντι 7.339.043 ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 2,28%.

Η Coffee Lab

Η Coffee Lab ιδρύθηκε το 2009, στη Χαλκίδα. Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα δυναμικά εξελισσόμενο δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το δίκτυο της εταιρείας που αναπτύσσεται με τη μέθοδο franchise, αποτελείται σήμερα από 7 εταιρικά καταστήματα και 91 Franchise σε όλη την χώρα. Παράλληλα η εταιρεία δραστηριοποιείται στο εξωτερικό με 43 καταστήματα Coffee lab στις εξής χώρες: Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Αυστρία, Γερμανία, Βουλγαρία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο. To σύνολο καταστημάτων της εταιρείας ανέρχεται στα 141.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 6 εκατ. ευρώ το 2024, με EBITDA 5%, που αντιστοιχεί σε 373.000 ευρώ. Για το 2025, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 8,3 εκατ. ευρώ με EBITDA 9%, που αντιστοιχεί σε 747.000 ευρώ. Η μητρική εταιρεία απασχολεί 60 εργαζόμενους ενώ ο συνολικός αριθμός εργαζομένων του δικτύου ανέρχεται στους 400.

Οι κεντρικές παραγωγικές εγκαταστάσεις της Coffee Lab στην Αθήνα συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες της Ανατολικής Ευρώπης, με δυνατότητα παραγωγής έως 10 τόνων καφέ ημερησίως. Η διαδικασία καβουρδίσματος πραγματοποιείται με εξατομικευμένα roasting profiles, προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες κάθε προέλευσης. Οι εγκαταστάσεις είναι πιστοποιημένες με ISO 22000 και HACCP, εξασφαλίζοντας συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και διαχείρισης τροφίμων.