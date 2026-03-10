Καθοριστική για την προσέλκυση επισκεπτών από όλη την Ευρώπη αναδεικνύεται η ανάπτυξη των θεματικών μορφών τουρισμού στην Κεντρική Μακεδονία, όπως επιβεβαιώθηκε στις επαγγελματικές συναντήσεις που πραγματοποίησαν εκπρόσωποι της περιφέρειας, του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής και του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «ITB Berlin 2026».

Η Γερμανία παραμένει η κυριότερη αγορά εισερχόμενου τουρισμού για την Κεντρική Μακεδονία με περισσότερες από 850.000 αεροπορικές αφίξεις για το 2025 και αύξηση κατά 6,7% σε σχέση με το 2024. Το εύρος, πάντως, των διάφορων θεματικών μορφών τουρισμού που προσφέρονται σε όλες τις περιφερειακές ενότητες ενισχύει ολοένα και περισσότερο τη θέση της Κεντρικής Μακεδονίας στις προτιμήσεις όχι μόνο των Γερμανών, αλλά και των επισκεπτών από τις υπόλοιπες κύριες ευρωπαϊκές αγορές.

Οι εκπρόσωποι της περιφέρειας συναντήθηκαν με στελέχη αεροπορικών εταιρειών, όπως η Eurowings, η οποία θα εντάξει το αεροδρόμιο «Μακεδονία» στο πλάνο των απευθείας πτήσεων για το 2027, και η Jet2, η οποία προσέθεσε δύο νέους προορισμούς για την επερχόμενη θερινή περίοδο, σημειώνοντας ήδη 37% αύξηση των κρατήσεων σε πτήσεις που θα πραγματοποιούνται πλέον από εννέα διεθνή αεροδρόμια του Ην. Βασιλείου προς το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.

«Με συνέπεια, επαγγελματισμό και προσήλωση στους στόχους μας ενισχύουμε τις συνεργασίες μας και καθιστούμε τη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία δημοφιλείς προορισμούς για τις κυριότερες αγορές του εξωτερικού», δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας στην ITB, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς τουριστικές εκθέσεις.