Στην ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης και ενίσχυσης της ασφάλειας της χώρας μας αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο Open TV, προειδοποιώντας πως η Ευρώπη βρίσκεται αυτή την περίοδο σε «περιβάλλον πολέμου».

«Είμαστε σε περιβάλλον πολέμου, συνεπώς πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα ότι θα ζούμε σε ασφαλές περιβάλλον. Και αυτό απαιτεί πρώτον επαγρύπνηση, επιφυλακή, δεύτερον συγκεκριμένα μέτρα για ευαίσθητους στόχους και τρίτον προστασία των συνόρων, ώστε να επιτυγχάνουμε το μέγιστο αποτέλεσμα», όπως είπε.

Πρόσθεσε δε πως, αν και δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή συγκεκριμένες ενδείξεις για οργανωμένες ενέργειες, δεν αποκλείεται να υπάρξουν στο μέλλον. «Είναι πολύ νωρίς ακόμη για οργανωμένα πράγματα, αλλά μπορεί να υπάρξουν στο μέλλον. Μπορεί να σχεδιάζουν για να κάνουν κάτι στην Ευρώπη. Ίσως και μετά την κατάπαυση του πυρός. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα γίνονται όταν όλα είναι ήσυχα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κατά τον ίδιο «ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο εφησυχασμός. Ο χειρότερος κίνδυνος, η πιο επισφαλής θέση, είναι να εφησυχάζουμε. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι στόχοι, δεν είμαι στο μυαλό τους, αλλά παίρνουμε μέτρα. Πρέπει κανείς να παίρνει οριζόντια μέτρα, τα σύνορά μας να ελέγχονται και να είναι ασφαλή». Παράλληλα, εξήρε τη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των ευρωπαϊκών υπηρεσιών ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών και με χώρες της Μέσης Ανατολής. «Υπάρχει συνεργασία και με υπηρεσίες χωρών του Κόλπου που συνήθως είναι καλά πληροφορημένες» ήταν τα λόγια του.

Τέλος, σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τους πολίτες, υπογράμμισε ότι η χώρα μας παραμένει ασφαλής. «Η Ελλάδα δεν φιλοξενεί σε γενικές γραμμές ύποπτα πρόσωπα. Σε γενικές γραμμές, η χώρα μας τα τελευταία χρόνια είναι ασφαλής και όσον αφορά εσωτερικούς κινδύνους αλλά και όσον αφορά διεισδύσεις από το εξωτερικό. Δεν έχουμε κάτι αξιοσημείωτο, μια περίπτωση μόνο που δόθηκε δημόσια από την Αστυνομία. Μην πανικοβάλλουμε τους πολίτες».