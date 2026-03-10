Το Αζερμπαϊτζάν προχώρησε σήμερα στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Ιράν, επιχειρώντας να εκτονώσει την κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών. Η κίνηση αυτή λαμβάνει χώρα λίγες ημέρες μετά το πλήγμα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που είχε εγείρει σοβαρούς φόβους για μεταφορά του πολεμικού μετώπου στην περιοχή του Καυκάσου.

Το Μπακού είχε δεσμευτεί για αντίποινα αφού κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι εξαπέλυσε 4 drones στον αζέρικο θύλακα του Ναχιτσεβάν, που συνορεύει με το Ιράν, πλήττοντας κυρίως ένα αεροδρόμιο και προκαλώντας τον τραυματισμό 4 ανθρώπων.

Η Ισλαμική Δημοκρατία διέψευσε ότι η επίθεση αυτή προήλθε από εκείνη και κατηγόρησε το Ισραήλ, σύμμαχο του Αζερμπαϊτζάν, ότι ευθύνεται.

Παρά το περιστατικό αυτό, το υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων του Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε σήμερα ότι απέστειλε τόνους τροφίμων και φαρμάκων στο Ιράν εν είδει ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ και ο ομόλογός του του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν είχαν την Κυριακή τηλεφωνική συνομιλία, κατά την οποία ο Αζέρος ηγέτης ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο να διεξαχθεί έρευνα για την επίθεση αυτή με drones, σύμφωνα με το Μπακού.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, για την οικονομική τους συνεργασία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν επιθυμούν να επιδεινωθεί η κρίση.

Το Ιράν κατηγορεί εδώ και καιρό το Ισραήλ, βασικό προμηθευτή όπλων του Μπακού, για χρήση του αζέρικου εδάφους για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων των υπηρεσιών πληροφοριών και για φερόμενες επιθέσεις.

Τον Ιούνιο του 2025, όταν έγινε ο πόλεμος των 12 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, το Μπακού είχε διαβεβαιώσει την Τεχεράνη ότι η επικράτειά του δεν θα χρησιμοποιείτο για επιθέσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία.