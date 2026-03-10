Η «μαύρη βροχή» που πέφτει στο Ιράν μετά από πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις θα μπορούσε να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Πυκνός μαύρος καπνός υψωνόταν στον ουρανό, κάνοντας την ημέρα να μοιάζει περισσότερο με νύχτα.



Τοξική βροχή αναμεμειγμένη με πετρέλαιο έπεφτε από τον αέρα, ενώ μια κεντρική λεωφόρος ήταν πλαισιωμένη από έναν τοίχο φωτιάς, όπως αναφέρει το NBC. Ο Ιρανικός Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος προειδοποίησε τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, καθώς οι εκρήξεις απελευθέρωσαν μεγάλες ποσότητες τοξικών υδρογονανθράκων και οξειδίων του θείου και του αζώτου.



Η βροχόπτωση που ακολούθησε θα μπορούσε να είναι «εξαιρετικά όξινη και επικίνδυνη, προκαλώντας χημικά εγκαύματα στο δέρμα και σοβαρή βλάβη στους πνεύμονες», ανέφερε ο οργανισμός. Η υγειονομική υπηρεσία του ΟΗΕ, η οποία διαθέτει γραφείο στο Ιράν και συνεργάζεται με τις αρχές για έκτακτες ανάγκες υγείας, δήλωσε ότι έλαβε πολλαπλές αναφορές για βροχή γεμάτη πετρέλαιο αυτή την εβδομάδα.

Η Τεχεράνη πνίγηκε στον μαύρο καπνό τη Δευτέρα μετά από πλήγμα σε διυλιστήριο πετρελαίου, σε μια κλιμάκωση των επιθέσεων κατά των εγχώριων ενεργειακών αποθεμάτων του Ιράν στο πλαίσιο της αμερικανο-ισραηλινής εκστρατείας. Ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ, Κρίστιαν Λιντμάιερ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη ότι η μαύρη βροχή και η όξινη βροχή που τη συνοδεύει αποτελούν πράγματι κίνδυνο για τον πληθυσμό, κυρίως αναπνευστικό, προσθέτοντας ότι το Ιράν έχει ήδη συμβουλεύσει τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters.

Το σύννεφο καπνού κάλυψε την πρωτεύουσα σε τέτοιο βαθμό που το μεσημέρι έμοιαζε με 10 το βράδυ, σύμφωνα με τους κατοίκους. Ανέφεραν ότι ο καπνός τούς καθιστούσε αδύνατο να βγουν από τα σπίτια τους, ενώ με δυσκολία ανέπνεαν ακόμα και σε εσωτερικούς χώρους. «Κάθομαι στο σπίτι με πονοκέφαλο και το στόμα μου έχει πικρή γεύση», δήλωσε η 42χρονη Armita στο NBC News.



«Ήταν τρομερό», είπε η 70χρονη Mina, η οποία ανέφερε ότι ακόμα και αφού η βροχή διέλυσε το μεγαλύτερο μέρος του καπνού, «μπορείς ακόμα να μυρίσεις την κάπνα».

Δείτε τα αποκαλυπτικά βίντεο: