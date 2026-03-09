Δραματική είναι η κατάσταση στην Τεχεράνη, καθώς ώρες μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, μεγάλες ποσότητες πετρελαίου συνεχίζουν να ρέουν μέσα στην πόλη. Οι δρόμοι σε αρκετές περιοχές θυμίζουν «κόλαση», με τις φωτιές να εξαπλώνονται και κατά τόπους να σημειώνονται εκρήξεις.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλεγόμενες λωρίδες πετρελαίου στους δρόμους της πόλης. Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα καταγράφεται ισχυρή έκρηξη που προκλήθηκε όταν το πετρέλαιο, το οποίο είχε εισχωρήσει σε αγωγούς αποχέτευσης, πήρε φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ του Σαββάτου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βομβάρδισαν τουλάχιστον τέσσερις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Drains across the Iranian capital Tehran are continuing to explode after earlier Israeli and US strikes on oil depots and infrastructure.



Medical experts are warning the toxic smoke and runoff has increased the risk of deadly illnesses, including cancer. pic.twitter.com/yJxbH8WDju — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 9, 2026

Την Κυριακή, ο ουρανός πάνω από την Τεχεράνη παρέμενε καλυμμένος από πυκνούς μαύρους καπνούς, ενώ σε ορισμένες περιοχές αναφέρθηκε ακόμη και «μαύρη βροχή».

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό η τοξική αυτή βροχόπτωση έχει επηρεάσει το περιβάλλον και τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής, με τις ανησυχίες για πιθανές συνέπειες στην υγεία των κατοίκων να παραμένουν έντονες.