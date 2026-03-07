Αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα στοχοθέτησαν σήμερα αποθήκη πετρελαίου στη νότια Τεχεράνη πραγματοποιώντας την πρώτη γνωστή επίθεση εναντίον ιρανικών πετρελαϊκών υποδομών από την αρχή του πολέμου, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Μια αποθήκη πετρελαίου στη νότια Τεχεράνη στοχοθετήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς», μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεν IRNA.

Η αποθήκη βρισκόταν στη ζώνη κοντά στο κύριο διυλιστήριο της Τεχεράνης, όμως το IRNA μετέδωσε πως οι εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου «δεν υπέστησαν ζημιές κατά τις επιθέσεις».

Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά από την έναρξη του τρέχοντος πολέμου που ΗΠΑ και Ισραήλ πλήττουν εθνικές υποδομές στο Ιράν.