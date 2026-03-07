Αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα στοχοθέτησαν σήμερα αποθήκη πετρελαίου στη νότια Τεχεράνη πραγματοποιώντας την πρώτη γνωστή επίθεση εναντίον ιρανικών πετρελαϊκών υποδομών από την αρχή του πολέμου, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Μια αποθήκη πετρελαίου στη νότια Τεχεράνη στοχοθετήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς», μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεν IRNA.

‼️🇮🇷🇺🇲 Right now, the Israeli Air Force is bombing up to 30 major oil facilities in Tehran – this is the first time that the US/Israeli have carried out systematic and massive strikes on the oil industry, the heart of Iran's economy. This is likely just the beginning.



— The Battlefield (@TTheBattlefield) March 7, 2026

Η αποθήκη βρισκόταν στη ζώνη κοντά στο κύριο διυλιστήριο της Τεχεράνης, όμως το IRNA μετέδωσε πως οι εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου «δεν υπέστησαν ζημιές κατά τις επιθέσεις».

— مملکته (@mamlekate) March 7, 2026

Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά από την έναρξη του τρέχοντος πολέμου που ΗΠΑ και Ισραήλ πλήττουν εθνικές υποδομές στο Ιράν.