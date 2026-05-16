Πιθανή είναι η αποχώρηση του Τσάβι Πασκουάλ το προσεχές καλοκαίρι από την Μπαρτσελόνα, και ήδη αρκετοί σύλλογοι έχουν δείξει ενδιαφέρον.

Όπως αναφέρει η «Mundo Deportivo», την περίπτωση του Πασκουάλ εξετάζουν οι Ντουμπάι, Παναθηναϊκός και Χάποελ Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με τους Ισπανούς, οι λόγοι που οδηγούν στο «διαζύγιο» είναι πως η Μπαρτσελόνα δεν ενισχύθηκε όσο περίμενε ο Πασκουάλ.

Ο Ισπανός τεχνικός έχει συμβόλαιο για άλλα δύο χρόνια με τους Καταλανούς και θα χρειαστεί να καταβάλει 300.000 ευρώ σε περίπτωση που πάρει την απόφαση να αποχωρήσει.

Στη φετινή Euroleague οι «μπλαουγκράνα» τερμάτισαν στην ένατη θέση της regular season με ρεκόρ 21-17 και αποκλείστηκαν στη δεύτερη αναμέτρηση των play in από τη Μονακό.