«Θα περάσουν πάνω από έξι μήνες για να δούμε τιμές στο πετρέλαιο όπως αυτές πριν από τον πόλεμο», δήλωσε στο ΕΡΤnews ο Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων. Παράλληλα, εκτίμησε ότι τις επόμενες ημέρες οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ προειδοποίησε ότι η αμόλυβδη ενδέχεται να ξεπεράσει σύντομα τα 2,15 ευρώ το λίτρο.

Ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων, μιλώντας στην εκπομπή «Newsroom» και στον δημοσιογράφο Γιώργο Σιαδήμα, εμφανίστηκε απαισιόδοξος για αποκλιμάκωση των τιμών το επόμενο διάστημα. «Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δύσκολα θα δούμε και τη βενζίνη κάτω από τα 2 ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, η διεθνής τιμή του πετρελαίου, λόγω της αγωνίας για την έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, παραμένει σε έντονα ανοδική τροχιά, με το βαρέλι να κινείται πλέον κοντά στα 110 δολάρια.

«Χαρήκαμε ότι θα υποχωρήσει περίπου στο κατοστάρικο (σ.σ. δολάριο ανά βαρέλι πετρελαίου Brent), αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση να πέσουν οι τιμές», σημείωσε. Ο κ. Ασμάτογλου εκτίμησε ότι η αγορά καυσίμων θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να επιστρέψει στα επίπεδα πριν από την πολεμική κρίση.

«Δεν πρόκειται να φτάσουμε σύντομα στις τιμές πριν από τον πόλεμο και αν συμβεί αυτό θα περάσουν πάνω από έξι μήνες», δήλωσε. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι επιπτώσεις στα καταναλωτικά αγαθά θα διαρκέσουν ακόμη περισσότερο. «Για να δούμε αποκλιμάκωση στα καταναλωτικά αγαθά θα χρειαστεί πάνω από ένας χρόνος», υπογράμμισε.

Νέα άνοδος σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης

Σύμφωνα με τον ίδιο, εφόσον συνεχιστεί η ανοδική πορεία του αργού πετρελαίου, οι τιμές στα πρατήρια θα αυξηθούν περαιτέρω μέσα στις επόμενες ημέρες. «Στα μέσα της επόμενης εβδομάδας η αμόλυβδη μπορεί να φτάσει στα μεγάλα αστικά κέντρα τα 2,14 με 2,15 ευρώ το λίτρο», εκτίμησε. Μιλώντας για το πετρέλαιο κίνησης, εκτίμησε ότι θα ξεπεράσει το 1,85 ευρώ στα αστικά κέντρα, ενώ στην περιφέρεια μπορεί να φτάσει ακόμη και το 1,95 ή 1,97 ευρώ.

Ο πρώην πρόεδρος των πρατηριούχων καυσίμων σημείωσε ότι, παρά την εκτίναξη του τζίρου λόγω των αυξημένων τιμών, η πραγματική κατανάλωση έχει μειωθεί αισθητά. «Έχουν αυξηθεί οι τζίροι, αλλά έχουν μειωθεί οι όγκοι πωλήσεων», είπε.

Όπως εξήγησε, το κράτος εισπράττει περισσότερα έσοδα μέσω ΦΠΑ εξαιτίας της ανόδου των τιμών, παρότι η κατανάλωση καυσίμων υποχωρεί καθώς ο κόσμος είναι προσεκτικός στις μετακινήσεις του.