Το «Should I Marry a Murderer?» είναι μια από τις πιο συγκλονιστικές σειρές ντοκιμαντέρ για πραγματικά εγκλήματα της χρονιάς μέχρι στιγμής. Η νέα πρωτότυπη σειρά του Netflix αφηγείται την αληθινή ιστορία της ιατροδικαστή Caroline Muirhead, η οποία γνώρισε και ερωτεύτηκε έναν άνδρα που αργότερα έγινε αρραβωνιαστικός της.

Ωστόσο, το φαινομενικά τέλειο μέλλον τους διακόπηκε όταν ο σύντροφός της της εμπιστεύτηκε ένα μυστικό που αφορούσε έναν φόνο και ένα πτώμα που δεν βρέθηκε ποτέ.

Η σειρά, που αποτελείται από τρία επεισόδια και έκανε πρεμιέρα στα τέλη Απριλίου 2026, ακολουθεί την πραγματική ιστορία της Δρ. Caroline Muirhead, ιατροδικαστή από τη Γλασκώβη. Όπως καταγράφεται και στο επίσημο υλικό του Netflix, η Muirhead γνωρίζει μέσω Tinder τον Sandy McKellar, έναν άνδρα που φαίνεται αρχικά ιδανικός σύντροφος. Η σχέση τους εξελίσσεται ραγδαία και σύντομα αρραβωνιάζονται -μέχρι που εκείνος της αποκαλύπτει ένα σκοτεινό μυστικό: είχε εμπλοκή σε έναν θάνατο που παρέμενε ανεξιχνίαστος επί χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο McKellar είχε εμπλακεί μαζί με τον αδελφό του σε ένα θανατηφόρο τροχαίο το 2017, με θύμα τον ποδηλάτη Tony Parsons, και στη συνέχεια είχαν αποκρύψει το πτώμα. Η ομολογία του προς τη Muirhead την τοποθετεί στο κέντρο μιας εξαιρετικά σύνθετης και επικίνδυνης κατάστασης: ως μέλλουσα σύζυγος, αλλά και ως πιθανός βασικός μάρτυρας σε μια υπόθεση ανθρωποκτονίας.

Όπως παρουσιάζεται στη σειρά, η Muirhead βρίσκεται παγιδευμένη ανάμεσα στη συναισθηματική της σύνδεση με τον McKellar και στην ηθική της υποχρέωση να αποκαλύψει την αλήθεια. Το ντοκιμαντέρ καταγράφει την εσωτερική της σύγκρουση, αλλά και τη σταδιακή της συνεργασία με τις αρχές, καθώς προσπαθεί να συλλέξει και να διασφαλίσει κρίσιμα στοιχεία.

Σύμφωνα με το The Wrap, η αφήγηση βασίζεται σε συνεντεύξεις, αναπαραστάσεις και πραγματικό υλικό, δίνοντας έμφαση στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αγάπη και την συνενοχή. Όπως αναφέρει η επίσημη περιγραφή του Netflix, πρόκειται για την ιστορία «μιας αρραβωνιασμένης γυναίκας που γίνεται βασικός μάρτυρας ενώ συνεχίζει να εμπλέκεται με τον κατηγορούμενο για φόνο σύντροφό της».

Το «Should I Marry a Murderer?» δεν εξερευνά μόνο το έγκλημα που βρίσκεται στο επίκεντρο της ιστορίας, αλλά επεκτείνεται στο ψυχολογικό και κοινωνικό βάρος της επιλογής. Η Muirhead καλείται να αποφασίσει αν θα προστατεύσει τον άνδρα που αγαπά ή αν θα συμβάλει στην απόδοση δικαιοσύνης για το θύμα και την οικογένειά του.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ντοκιμαντέρ που δεν βασίζεται στο σοκ του εγκλήματος, αλλά στην πολυπλοκότητα των ανθρώπινων σχέσεων όταν αυτές διασταυρώνονται με το ποινικό δίκαιο -και στο πώς μια προσωπική ιστορία μπορεί να μετατραπεί σε δημόσια υπόθεση δικαιοσύνης και ηθικής ευθύνης.

