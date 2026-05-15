Ένας 24χρονος πολιτικός από το Νιου Τζέρσεϊ, που δεχόταν ειρωνείες επειδή ζούσε ακόμη με τους γονείς του, εξελέγη δήμαρχος λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις για τη διαχείρισή της από την απερχόμενη δημοτική αρχή.

Ο Frank Vélez επικράτησε με διαφορά περίπου 1.000 ψήφων του απερχόμενου δημάρχου Michael Melham στις εκλογές της πόλης Belleville, βάζοντας τέλος στην οκταετή θητεία του.

Ο Vélez, δημοτικός σύμβουλος της περιοχής και πρώην συνεργάτης του εκλιπόντος βουλευτή του Νιου Τζέρσεϊ, Bill Pascrell, είδε τη δημοτικότητά του να εκτοξεύεται μετά την τεράστια φωτιά που ξέσπασε στις 3 Μαΐου σε εργοστάσιο στρωμάτων και κατέστρεψε ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο. Η πυρκαγιά προκάλεσε μαζικές εκκενώσεις κατοίκων, ενώ χρειάστηκε η συνδρομή 40 έως 50 πυροσβεστικών τμημάτων, ακόμα και από περιοχές που απείχαν πάνω από μία ώρα.

Παρά το χάος, ο Melham είχε δηλώσει αμέσως μετά ότι «δεν υπήρξε ποτέ απειλή ή ανησυχία για τους κατοίκους», κάτι που προκάλεσε οργή στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κατά τη διάρκεια της φωτιάς το αστυνομικό τμήμα είχε μείνει χωρίς ρεύμα, ενώ καύτρες προκάλεσαν μικρότερες φωτιές σε σπίτια αρκετά τετράγωνα μακριά από το εργοστάσιο.

Η μαζική κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων προκάλεσε ακόμα και πτώση της πίεσης του νερού στην περιοχή. Παρότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί, πολλοί κάτοικοι κατηγόρησαν τον δήμο για έλλειψη ενημέρωσης και καθοδήγησης. Γονείς και εκπαιδευτικοί ανέφεραν σε κοινή επιστολή ότι οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να βασίζονται σε ομαδικές συνομιλίες και στα social media για πληροφορίες, αντί να ενημερώνονται από τις Αρχές.

Ο Vélez είχε βασίσει μεγάλο μέρος της καμπάνιας του στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ανάπτυξης της κοινότητας, ζητήματα που, σύμφωνα με το άρθρο, απέκτησαν ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα μετά τη φωτιά. Λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, ο Melham φέρεται να έστειλε φυλλάδιο που επιτίθετο προσωπικά στον αντίπαλό του, εστιάζοντας στο γεγονός ότι εξακολουθεί να μένει με τους γονείς του.

Ο νεαρός πολιτικός απάντησε ότι μένει στο οικογενειακό σπίτι για να βοηθά τη μικρότερη αδελφή του, η οποία έχει ειδικές ανάγκες. «Θα πούμε όχι στις μικροπρεπείς επιθέσεις και στην τοξική πολιτική», δήλωσε μετά τη νίκη του. «Οι άνθρωποι θέλουν και αξίζουν βασικό σεβασμό».

Ο Vélez αναμένεται πλέον να γίνει ένας από τους νεότερους δημάρχους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά την εκλογή του δήλωσε: «Νιώθω ευγνωμοσύνη και ταπεινότητα και είμαι απόλυτα έτοιμος να πιάσω δουλειά ως ο επόμενος δήμαρχος του Belleville».

Ο νέος δήμαρχος αποφοίτησε από το Fordham University το 2023 με πτυχίο πολιτικών επιστημών και κυβέρνησης. Ενώ ήταν ακόμη φοιτητής, υπηρέτησε στο συμβούλιο εκπαίδευσης της πόλης και παράλληλα διαχειριζόταν social media τοπικών πολιτικών εκστρατειών, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.