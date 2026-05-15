Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 37χρονος που συνελήφθη με την κατηγορία ότι βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα στις τουαλέτες κλειστού αθλητικού κέντρου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ενώ η αστυνομική έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του αποκάλυψε ότι κατείχε υλικό με γυμνές ή ημίγυμνες γυναίκες, το οποίο είχε καταγράψει εν αγνοία τους σε διάφορα δημόσια μέρη, όπως παραλίες και μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ο 37χρονος κλήθηκε να απολογηθεί στον 2ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης για την κατηγορία της αποτύπωσης σε υλικό φορέα μη δημόσιας πράξης άλλου, που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος.

Ο ίδιος, κατά πληροφορίες, εμφανίστηκε μετανιωμένος, ζητώντας να εξεταστεί από ειδικό για να διαπιστωθεί τυχόν ψυχιατρικό πρόβλημα, ενώ ανέφερε πως το υλικό αυτό δεν κοινοποιήθηκε σε τρίτους, ούτε αποτυπώνει πρόσωπα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.