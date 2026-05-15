Λίρα εκατό για την ελληνική οικονομία αναδεικνύονται οι επενδύσεις στον τουρισμό. Η ξενοδοχειακή αγορά της χώρας συνεχίζει να διευρύνει το αποτύπωμά της με νέο κύκλο επενδύσεων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε νησιωτικούς προορισμούς αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Πρόκειται για μονάδες υψηλών προδιαγραφών, boutique καταλύματα, αλλαγές χρήσης υφιστάμενων ακινήτων και αναβαθμίσεις ιστορικών κτιρίων, projects που ενισχύουν τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού, σε μια περίοδο όπου το ενδιαφέρον για επενδύσεις στη φιλοξενία παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό.

Ειδικότερα στις Κυκλάδες, η Νάξος αποκτά μία ακόμη νέα τουριστική επένδυση, καθώς δρομολογείται η αλλαγή χρήσης υφιστάμενου συγκροτήματος κατοικιών σε ξενοδοχείο, με παράλληλη επέκταση και ανέγερση νέων κτιρίων. Το νέο κατάλυμα θα αναπτυχθεί σε ακίνητο που βρίσκεται στον δρόμο προς τη Μικρή Βίγλα, στην περιοχή Σαγκρί, ενώ έχει ήδη εκδοθεί η σχετική προέγκριση οικοδομικής άδειας από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Επενδυτική κινητικότητα καταγράφεται και στη Μήλο, όπου προωθείται νέα ξενοδοχειακή μονάδα τεσσάρων αστέρων δυναμικότητας 40 δωματίων και 80 κλινών. Το έργο περιλαμβάνει επίσης υπόγειους βοηθητικούς χώρους και δωμάτια προσωπικού, ενώ θα αναπτυχθεί σε έκταση περίπου 29,9 στρεμμάτων στην περιοχή Τρυπητή/Παλαιοχώρι – Μαυραμπάς, ενισχύοντας περαιτέρω το τουριστικό προϊόν του νησιού.

Μεσσηνία

Την ίδια ώρα, νέα ξενοδοχειακή επένδυση προχωρά και στη Μεσσηνία, με την ανέγερση ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων δυναμικότητας 73 κλινών στη Μεθώνη. Η μονάδα θα κατασκευαστεί σε έκταση περίπου 17,8 στρεμμάτων στην περιοχή «Λάμπες» και θα διαθέτει κολυμβητικές δεξαμενές και υπόγειους χώρους. Για το έργο έχει ήδη εκδοθεί οικοδομική άδεια από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Πύλου – Νέστορος, ενώ φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΑΘΗΝΑΙΣ Α.Ε.

Η εικόνα αυτή έρχεται να προστεθεί στον ευρύτερο κύκλο ξενοδοχειακών projects που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα, επιβεβαιώνοντας ότι ο ελληνικός τουρισμός εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες επενδυτικής δραστηριότητας.

Στην Κρήτη, προχωρά η ανάπτυξη νέου ξενοδοχείου πέντε αστέρων στη Γεωργιούπολη Αποκορώνου Χανίων. Η νέα μονάδα θα ανεγερθεί σε έκταση περίπου 34,7 στρεμμάτων στη θέση «Λειβαδούρα – Ασπρουλιανός – Καψυλίδα» και θα διαθέτει 278 κλίνες, πισίνες και υπόγειους χώρους. Η σχετική προέγκριση οικοδομικής άδειας έχει ήδη εκδοθεί από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Χανίων, ενώ φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία ΑΣΤΕΡΑΣ Α.Ε.

Πάρος

Ιδιαίτερα έντονο παραμένει το ενδιαφέρον και για την Πάρο, όπου σχεδιάζεται νέα πεντάστερη ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή «Υστέρνι» ή «Υστέρνια» Κώστου. Το νέο κατάλυμα θα αναπτυχθεί σε έκταση περίπου 25,7 στρεμμάτων, ενισχύοντας περαιτέρω την πολυτελή ξενοδοχειακή αγορά του νησιού.

Παράλληλα, στη Σύρο προωθείται νέο τουριστικό κατάλυμα στην περιοχή Αζόλιμνος, όπου προβλέπεται η ανάπτυξη ξενοδοχείου με κοινόχρηστη κολυμβητική δεξαμενή. Το έργο αφορά ακίνητο σε οικόπεδο 954 τ.μ. και έχει ήδη λάβει προέγκριση οικοδομικής άδειας από τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης, με φορέα επένδυσης την εταιρεία AEGEAN’S EYE Ι.Κ.Ε.

Αντίστοιχη κινητικότητα καταγράφεται και στη Θάσο, όπου δρομολογείται η ανάπτυξη νέας τετράστερης ξενοδοχειακής μονάδας στον Λιμένα. Το συγκρότημα θα αναπτυχθεί σε έκταση περίπου 1,69 στρεμμάτων και θα διαθέτει πισίνα, ενώ την επένδυση αναλαμβάνει η εταιρεία Lucent Services Μ.Ι.Κ.Ε.

Onoma Hotel Athens

Έντονη δραστηριότητα συνεχίζεται και στην Αθήνα, όπου πληθαίνουν οι μετατροπές υφιστάμενων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες. Η Anatolia Hospitality ετοιμάζει την είσοδό της στην πρωτεύουσα μέσω της δημιουργίας του νέου πεντάστερου Onoma Hotel Athens στη Λεωφόρο Συγγρού 6, κοντά στο Σύνταγμα. Η μονάδα θα διαθέτει 40 δωμάτια και αναμένεται να λειτουργήσει έως τις αρχές του 2027, με το ύψος της επένδυσης να ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ.

Στο κέντρο της Αθήνας, νέο ξενοδοχείο δρομολογείται και στην οδό Λεωχάρους 11, κοντά στην Πλατεία Κλαυθμώνος, μέσω αλλαγής χρήσης κτιρίου γραφείων και καταστημάτων. Η οικοδομική άδεια έχει ήδη εκδοθεί από τον Δήμο Αθηναίων, ενώ φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία ELEVEN BOUTIQUE HOTEL E.E.

Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στα projects της πρωτεύουσας καταλαμβάνει και η επένδυση της Blend Development στη συμβολή των οδών Σταδίου 54 και Εμμανουήλ Μπενάκη. Το εμβληματικό κτίριο γραφείων του 1959 μετατρέπεται σε νέο ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων δυναμικότητας έως 193 κλινών, στο πλαίσιο επένδυσης ύψους περίπου 25 εκατ. ευρώ.

Το έργο, που θα λειτουργήσει υπό το διεθνές brand Bob W, δίνει έμφαση στη βιωσιμότητα, την ενεργειακή αναβάθμιση και την επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων κτιρίων, ενώ στόχος είναι και η απόκτηση πράσινης πιστοποίησης LEED.

Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται οι boutique επενδύσεις υψηλής αισθητικής, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μετατροπή διατηρητέου κτιρίου στην οδό Καποδιστρίου 3 σε boutique τουριστικό κατάλυμα. Το ακίνητο θα αποκατασταθεί διατηρώντας τα βασικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του, ενώ προβλέπονται και νέες παρεμβάσεις αισθητικής αναβάθμισης.

Η συνολική εικόνα αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη δυναμική του ξενοδοχειακού κλάδου στην Ελλάδα, με νέες επενδύσεις, αναβαθμίσεις και αξιοποίηση υφιστάμενων ακινήτων να αλλάζουν σταδιακά τον χάρτη της φιλοξενίας σε μεγάλα αστικά κέντρα και δημοφιλείς προορισμούς.