Μία ανάσα πριν από τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, τα βλέμματα στρέφονται και στις αποδόσεις των στοιχημάτων, που δείχνουν ποιες συμμετοχές έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν μέχρι στιγμής.
Η Ελλάδα, με εκπρόσωπο τον Akyla και το τραγούδι «Ferto», παραμένει ψηλά στην κατάταξη του Eurovisionworld, αν και πλέον βρίσκεται στην τρίτη θέση.
Το πρωί της Παρασκευής 15 Μαΐου, η ελληνική συμμετοχή συγκέντρωνε ποσοστό 7% στις πιθανότητες νίκης, έχοντας υποχωρήσει μία θέση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, όταν βρισκόταν στη δεύτερη θέση.
Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Φινλανδία, με τους Lampenius & Parkkonen και το τραγούδι «Liekineh…», που εμφανίζεται ως το απόλυτο φαβορί με 43%. Ακολουθεί η Αυστραλία, με τη Delta Goodrem και το «Eclipse», συγκεντρώνοντας 15%.
Πίσω από την Ελλάδα βρίσκεται το Ισραήλ, με τον Noam Bettan και το τραγούδι «Michelle», στο 7%, ενώ στην πέμπτη θέση συναντάμε τη Ρουμανία, με την Alexandra Căpitănescu και το «Choke…», στο 5%. Η Δανία ακολουθεί με 4%, ενώ Ιταλία και Βουλγαρία βρίσκονται στο 3%. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν η Γαλλία και η Μάλτα, που συγκεντρώνουν από 2%.
Σύμφωνα με τη σειρά εμφάνισης των 25 χωρών στον τελικό της Eurovision, ο Akylas θα ανέβει στη σκηνή 6ος, ενώ η Κύπρος θα διαγωνιστεί από την 21η θέση.
Αναλυτικά η σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό της Eurovision 2026:
- Δανία: Søren Torpegaard Lund, «Før Vi Går Hjem»
- Γερμανία: Sarah Engels, «Fire»
- Ισραήλ: Noam Bettan, «Michelle»
- Βέλγιο: ESSYLA, «Dancing on the Ice»
- Αλβανία: Alis, «Nân»
- Ελλάδα: Akylas, «Ferto»
- Ουκρανία: LELÉKA, «Ridnym»
- Αυστραλία: Delta Goodrem, «Eclipse»
- Σερβία: LAVINA, «Kraj Mene»
- Μάλτα: AIDAN, «Bella»
- Τσεχία: Daniel Zizka, «CROSSROADS»
- Βουλγαρία: DARA, «Bangaranga»
- Κροατία: LELEK, «Andromeda»
- Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER, «Eins, Zwei, Drei»
- Γαλλία: Monroe, «Regarde !»
- Μολδαβία: Satoshi, «Viva, Moldova!»
- Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen, «Liekinheitin»
- Πολωνία: ALICJA, «Pray»
- Λιθουανία: Lion Ceccah, «Sólo Quiero Más»
- Σουηδία: FELICIA, «My System»
- Κύπρος: Antigoni, «JALLA»
- Ιταλία: Sal Da Vinci, «Per Sempre Sì»
- Νορβηγία: JONAS LOVV, «YA YA YA»
- Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu, «Choke Me»
- Αυστρία: COSMÓ, «Tanzschein»
Ο τελικός αρχίζει στις 22:00 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1 σε σχολιασμό της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη.