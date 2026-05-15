Μία ανάσα πριν από τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, τα βλέμματα στρέφονται και στις αποδόσεις των στοιχημάτων, που δείχνουν ποιες συμμετοχές έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν μέχρι στιγμής.

Η Ελλάδα, με εκπρόσωπο τον Akyla και το τραγούδι «Ferto», παραμένει ψηλά στην κατάταξη του Eurovisionworld, αν και πλέον βρίσκεται στην τρίτη θέση.

Το πρωί της Παρασκευής 15 Μαΐου, η ελληνική συμμετοχή συγκέντρωνε ποσοστό 7% στις πιθανότητες νίκης, έχοντας υποχωρήσει μία θέση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, όταν βρισκόταν στη δεύτερη θέση.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Φινλανδία, με τους Lampenius & Parkkonen και το τραγούδι «Liekineh…», που εμφανίζεται ως το απόλυτο φαβορί με 43%. Ακολουθεί η Αυστραλία, με τη Delta Goodrem και το «Eclipse», συγκεντρώνοντας 15%.

Πίσω από την Ελλάδα βρίσκεται το Ισραήλ, με τον Noam Bettan και το τραγούδι «Michelle», στο 7%, ενώ στην πέμπτη θέση συναντάμε τη Ρουμανία, με την Alexandra Căpitănescu και το «Choke…», στο 5%. Η Δανία ακολουθεί με 4%, ενώ Ιταλία και Βουλγαρία βρίσκονται στο 3%. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν η Γαλλία και η Μάλτα, που συγκεντρώνουν από 2%.

Σύμφωνα με τη σειρά εμφάνισης των 25 χωρών στον τελικό της Eurovision, ο Akylas θα ανέβει στη σκηνή 6ος, ενώ η Κύπρος θα διαγωνιστεί από την 21η θέση.

Αναλυτικά η σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό της Eurovision 2026:

Δανία: Søren Torpegaard Lund, «Før Vi Går Hjem» Γερμανία: Sarah Engels, «Fire» Ισραήλ: Noam Bettan, «Michelle» Βέλγιο: ESSYLA, «Dancing on the Ice» Αλβανία: Alis, «Nân» Ελλάδα: Akylas, «Ferto» Ουκρανία: LELÉKA, «Ridnym» Αυστραλία: Delta Goodrem, «Eclipse» Σερβία: LAVINA, «Kraj Mene» Μάλτα: AIDAN, «Bella» Τσεχία: Daniel Zizka, «CROSSROADS» Βουλγαρία: DARA, «Bangaranga» Κροατία: LELEK, «Andromeda» Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER, «Eins, Zwei, Drei» Γαλλία: Monroe, «Regarde !» Μολδαβία: Satoshi, «Viva, Moldova!» Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen, «Liekinheitin» Πολωνία: ALICJA, «Pray» Λιθουανία: Lion Ceccah, «Sólo Quiero Más» Σουηδία: FELICIA, «My System» Κύπρος: Antigoni, «JALLA» Ιταλία: Sal Da Vinci, «Per Sempre Sì» Νορβηγία: JONAS LOVV, «YA YA YA» Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu, «Choke Me» Αυστρία: COSMÓ, «Tanzschein»

Ο τελικός αρχίζει στις 22:00 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1 σε σχολιασμό της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη.