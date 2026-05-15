Στο Μουσείο της Ακρόπολης, σε μια κομψή τελετή, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών απένειμε για πρώτη φορά το «Apollo» International Award. Πρώτος βραβευθείς ο Jean-Paul Agon, πρώην CEO και νυν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της L’Oréal -ο άνθρωπος που μετέτρεψε τη γαλλική εταιρεία καλλυντικών στον αδιαμφισβήτητο παγκόσμιο ηγέτη της ομορφιάς.

Η βραδιά είχε έντονο συμβολισμό, όχι μόνο επειδή εγκαινίαζε έναν νέο θεσμό του Φόρουμ των Δελφών, αλλά και επειδή ο τιμώμενος επέστρεφε στην πόλη όπου, όπως ο ίδιος είπε, «ξεκίνησε ουσιαστικά η ζωή μου». Η διεθνής ηγετική του διαδρομή ξεκίνησε από την Αθήνα πριν από σχεδόν πέντε δεκαετίες και αυτή η ιστορία ήταν το νήμα που διαπέρασε ολόκληρη την εκδήλωση.

Ανοίγοντας την τελετή, ο Ιδρυτής και Πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, Συμεών Τσομώκος, χαρακτήρισε το νέο βραβείο έναν θεσμό που φιλοδοξεί να τιμά κάθε χρόνο προσωπικότητες με παγκόσμιο αποτύπωμα, οι οποίες ενσαρκώνουν διαχρονικές αξίες. Αναφερόμενος στον Jean-Paul Agon, έκανε λόγο για έναν ηγέτη διεθνούς εμβέλειας που μετέτρεψε τη L’Oréal σε επιχείρηση παγκόσμιας κλίμακας, υπογραμμίζοντας ότι οι μεγάλοι ηγέτες λειτουργούν και ως γέφυρες μεταξύ χωρών και κοινωνιών. Δεν παρέλειψε να τον χαρακτηρίσει φιλέλληνα, με βαθιά προσωπική σχέση με τη χώρα.

Συμεών Τσομώκος, Ιδρυτής και Πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο Θάνος Γκέκας, σύμβουλος στο GIDE Paris-Brussels, ο οποίος περιέγραψε τον Agon ως προσωπικότητα που αντανακλά τη διαχρονική σχέση Ελλάδας και Γαλλίας, σημειώνοντας ότι στη διαδρομή του ενσωμάτωνε αρχές που, όπως είπε, παραπέμπουν στο ελληνικό ήθος.

Θάνος Γκέκας, Σύμβουλος στο GIDE Paris-Brussels

Στις ομιλίες τους, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒ, αναφέρθηκε στο μοντέλο ηγεσίας που ενσάρκωσε ο Agon -«στρατηγική ανοιχτότητα, καινοτομία, προσήλωση στην επιστήμη και εμπιστοσύνη στους ανθρώπους»- και έθεσε τη βράβευση σε ευρύτερο πλαίσιο: τις σχέσεις Ελλάδας-Γαλλίας, που σήμερα, σε μια εποχή διεθνών αναταράξεων, έχουν ανάγκη από στρατηγικές συνεργασίες. Θύμισε ότι η L’Oréal παρέμεινε πιστή στην Ελλάδα ακόμα και στα δύσκολα χρόνια της κρίσης.

Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒ

Ο Matthieu Pigasse, Partner στη Center View Partners, έδωσε στη βραδιά πιο λυρικό τόνο. Επικαλέστηκε δύο ελληνικές λέξεις για να περιγράψει τον τιμώμενο: αγών -«η μάχη, η προσπάθεια για το καλύτερο, το κουράγιο να πας μπροστά»- και αρετή. Θύμισε ότι ο Agon ήρθε στην Αθήνα νέος, στις αρχές της δεκαετίας του ’80, για να αναλάβει τη διεύθυνση της L’Oréal Ελλάδος. «Εδώ έμαθε την ανοιχτότητα, τη φιλοπεριέργεια, την ενσωμάτωση διαφορετικών ιδεών, την ομορφιά. Η Ελλάδα διαμόρφωσε τη φιλοσοφία του». Από εκεί ξεκίνησε μια πορεία που κάλυψε κάθε ήπειρο και κατέληξε στην κορυφή του μεγαλύτερου ομίλου καλλυντικών στον κόσμο.

Matthieu Pigasse, Partner στη Center View Partners

Το βραβείο στον Jean-Paul Agon απένειμε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Από αριστερά: Jean-Paul Agon, πρώην CEO και νυν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της L’Oréal – Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Η ομιλία αποδοχής του Agon ήταν η στιγμή που η βραδιά βρήκε τον κεντρικό της παλμό. Σε άπταιστα ελληνικά σε ορισμένα σημεία, ο ίδιος αφηγήθηκε πώς ήρθε στην Αθήνα στα 24 του για να αναλάβει τη θέση του γενικού διευθυντή της L’Oréal στην Ελλάδα, που όλοι οι προηγούμενοι είχαν αρνηθεί ως «αδύνατη αποστολή».

Η πρώτη του απόφαση: να μάθει ελληνικά. «Ορκίστηκα στους υπαλλήλους ότι αν δεν τα μάθω σε έναν χρόνο, θα φύγω». Στον έβδομο μήνα μιλούσε με άνεση. «Με ρωτούσαν από πού είμαι και έλεγα από τη Μονμάρτρη και απορούσαν».

Αλλά πέρα από τη γλώσσα, η Ελλάδα του έδωσε κάτι βαθύτερο: «Εδώ έμαθα τις αξίες και πώς να καταλαβαίνω την κουλτούρα των ανθρώπων, τις ανάγκες, τα όνειρα και τις επιθυμίες τους. Εδώ έμαθα την έννοια του φιλότιμου. Αυτό το φιλότιμο το μετέφερα σε όλο τον κόσμο – ήταν η εσωτερική μου δύναμη για 48 χρόνια στη L’Oréal».

Και σχολίασε με θαυμασμό την ελληνική ανάκαμψη μετά την κρίση: «Πρέπει να μάθουν οι πάντες πώς τα κατάφερε η Ελλάδα – είναι τρόπος να βγαίνεις από μια κρίση με θάρρος, αντοχή και φαντασία». Η ομιλία έκλεισε με μια πρόταση που συνόψιζε τα πάντα: «Όπως καταλάβατε, αγαπώ την Ελλάδα» και η αίθουσα απάντησε με παρατεταμένα χειροκροτήματα.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μουσικό μέρος από τη λυρική σοπράνο Gabrijela Ubavic, ενώ τον συντονισμό είχε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του Alpha TV, Μαρία Νικόλτσιου.

Gabrijela Ubavic, Σοπράνο Λυρικής