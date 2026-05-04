Σε μια περίοδο όπου οι ψηφιακές πληρωμές μετασχηματίζουν με ταχύτατους ρυθμούς την καθημερινότητα όλων μας -καταναλωτών και επιχειρήσεων-, ο Country Head & Managing Director της Worldline στην Ελλάδα, Ιωάννης Κιτιξής, αναλύει τη νέα πραγματικότητα της αγοράς και τις αλλαγές που έρχονται ήδη. «Σήμερα, η αγορά έχει αλλάξει νοοτροπία. Οι ψηφιακές πληρωμές δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως υποχρέωση, αλλά ως εργαλείο που βοηθά τις επιχειρήσεις να λειτουργούν καλύτερα και να προσφέρουν καλύτερη εμπειρία στον πελάτη», σημειώνει ο κ. Κιτιξής.

Με τον κ. Κιτιξή συναντηθήκαμε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών – εκεί όπου η παρουσία της Worldline στην Ελλάδα ήταν δυναμική. Στη συζήτηση που είχαμε, ο κ. Κιτιξής εστιάζει στην ταχεία ωρίμανση της ελληνικής αγοράς ψηφιακών πληρωμών, στη μετάβαση των επιχειρήσεων σε πιο ολοκληρωμένες και «έξυπνες» λύσεις, αλλά και στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν πλέον η ασφάλεια, η ευκολία και η ταχύτητα στις συναλλαγές.

Παράλληλα, αναδεικνύει τις νέες τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου, όπως οι λύσεις all-in-one, τα συστήματα αυτοεξυπηρέτησης, οι άμεσες πληρωμές μέσω IRIS και η σταδιακή μετάβαση σε ένα περιβάλλον όπου η διαδικασία της πληρωμής γίνεται όλο και πιο «αόρατη» για τον χρήστη.

Ο κ. Κιτιξής μάς εξηγεί πώς κλάδοι όπως ο τουρισμός, η εστίαση και το λιανεμπόριο επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ αναφέρεται και στις σύγχρονες προκλήσεις γύρω από την κυβερνοασφάλεια και την προστασία των συναλλαγών σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο ψηφιακό οικοσύστημα.

Ακολουθεί η συνέντευξη με τον κ. Κιτιξή.

Ο Βίκτωρας Μοντζέλλι με τον Ιωάννη Κιτιξή στο 11 οΟικονομικό Φόρουμ των Δελφών

– Πώς αξιολογείτε την ωριμότητα της ελληνικής αγοράς ψηφιακών πληρωμών σήμερα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη;

Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει μια πολύ δυναμική εξέλιξη στην ελληνική αγορά. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα έχει καλύψει σημαντικό έδαφος και πλέον κινείται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε βασικούς δείκτες χρήσης ψηφιακών πληρωμών. Η χρήση καρτών, οι ανέπαφες συναλλαγές και το ηλεκτρονικό εμπόριο έχουν γίνει κομμάτι της καθημερινότητας. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν η πανδημία, οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις για τη χρήση POS, αλλά και η συνολική εξοικείωση των καταναλωτών με τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Σήμερα, η αγορά έχει αλλάξει νοοτροπία. Οι ψηφιακές πληρωμές δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως υποχρέωση, αλλά ως εργαλείο που βοηθά τις επιχειρήσεις να λειτουργούν καλύτερα και να προσφέρουν καλύτερη εμπειρία στον πελάτη. Η τάση αυτή αποτυπώνεται και στην έρευνα «Country Report: Greece» της Payments Europe (Οκτώβριος 2024), σύμφωνα με την οποία, το 94% των Ελλήνων εμπόρων θεωρεί τις ηλεκτρονικές πληρωμές κρίσιμες για την επιχείρησή τους.

– Πώς διαφοροποιείται η στρατηγική της Worldline στην Ελλάδα συγκριτικά με τους άλλους παρόχους ανάλογων υπηρεσιών στη χώρα μας;

Η δική μας προσέγγιση είναι ότι οι πληρωμές δεν αποτελούν ένα μεμονωμένο προϊόν, αλλά αναπόσπαστο μέρος της συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης. Στη Worldline αξιοποιούμε τη διεθνή εμπειρία του ομίλου και τη φέρνουμε στην ελληνική αγορά με πρακτικό τρόπο. Δεν μένουμε στη θεωρία της τεχνολογίας, αλλά εστιάζουμε στο πώς αυτή λύνει πραγματικά προβλήματα στην καθημερινότητα του επιχειρηματία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η λογική των All-in-One λύσεων. Βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις δεν θέλουν πολλαπλά, αποσπασματικά συστήματα, αλλά ένα ενιαίο εργαλείο που να συνδυάζει πληρωμές, ταμειακή λειτουργία και βασικές λειτουργίες διαχείρισης. Μέσα από την All-in-One Platform, το POS μετατρέπεται ουσιαστικά σε κεντρικό εργαλείο της επιχείρησης, επιτρέποντας την έκδοση αποδείξεων, τη διαχείριση πωλήσεων και την αποδοχή πληρωμών σε ένα ενιαίο περιβάλλον.

Παράλληλα, λειτουργούμε ως one-stop shop για τις επιχειρήσεις, καλύπτοντας τόσο το κομμάτι της αποδοχής όσο και της εκκαθάρισης συναλλαγών, ώστε ο πελάτης να έχει έναν ενιαίο συνεργάτη για το σύνολο των αναγκών του. Τέλος, δίνουμε μεγάλη έμφαση στην απλότητα και την ευκολία χρήσης. Για εμάς, επιτυχία δεν είναι μόνο η τεχνολογία, αλλά το να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ο πελάτης άμεσα και χωρίς τριβές στην καθημερινότητά του.

– Υπάρχουν συγκεκριμένοι κλάδοι στην Ελλάδα που «τρέχουν» πιο γρήγορα στον ψηφιακό μετασχηματισμό, και αν ναι, ποιοι είναι αυτοί;

Ναι, υπάρχουν και είναι κυρίως κλάδοι που έχουν άμεση επαφή με τον τελικό καταναλωτή. Ο τουρισμός και η φιλοξενία είναι από τους πιο δυναμικούς, γιατί εκεί η εμπειρία πληρωμής αποτελεί μέρος της συνολικής εμπειρίας του επισκέπτη. Το ίδιο ισχύει και για την εστίαση και το λιανεμπόριο, όπου η ταχύτητα εξυπηρέτησης παίζει καθοριστικό ρόλο.

Παράλληλα, βλέπουμε αυξανόμενο ενδιαφέρον για λύσεις αυτοεξυπηρέτησης, σε σημεία όπου δεν υπάρχει ταμείο ή όπου η συναλλαγή πρέπει να ολοκληρώνεται άμεσα, χωρίς αναμονή. Σε αυτό το πλαίσιο, λύσεις όπως τα unattended POS της Worldline (δηλαδή τερματικά πληρωμών χωρίς παρουσία προσωπικού) –συμβατά με την myAADE και με δυνατότητα IRIS πληρωμών– προσαρμόζονται στις ανάγκες κλάδων όπως οι αυτόματοι πωλητές, τα self-service πλυντήρια, οι θυρίδες παράδοσης (smart lockers).

Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις μπορούν να ενσωματώσουν εύκολα σύγχρονες μεθόδους πληρωμής, να αυξήσουν τα έσοδά τους και να προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στους πελάτες τους. Σε όλους αυτούς τους κλάδους, η τεχνολογία δεν είναι απλώς υποστηρικτική, αλλά βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας.

κ. Ιωάννης Κιτιξής, Country Head & Managing Director της Worldline στην Ελλάδα

– Πόσο ασφαλείς είναι σήμερα οι ψηφιακές συναλλαγές και ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι;

Σήμερα οι ψηφιακές συναλλαγές είναι ιδιαίτερα ασφαλείς, περισσότερο από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Υπάρχουν ισχυρά ρυθμιστικά πλαίσια και εξελιγμένες τεχνολογίες που προστατεύουν τον χρήστη, όπως η ισχυρή ταυτοποίηση και τα συστήματα ανίχνευσης απάτης σε πραγματικό χρόνο.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι. Οι απειλές εξελίσσονται συνεχώς, κυρίως μέσω πρακτικών όπως το phishing (παραπλανητικά μηνύματα ή emails που προσπαθούν να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία) ή η κοινωνική μηχανική (τεχνικές εξαπάτησης που στοχεύουν στην παραπλάνηση του χρήστη για να αποκαλύψει ευαίσθητες πληροφορίες).

Γι’ αυτό η ασφάλεια δεν είναι μόνο θέμα τεχνολογίας. Είναι και θέμα ενημέρωσης και σωστής χρήσης από την πλευρά των καταναλωτών, αλλά και συνεχούς επένδυσης από την πλευρά των παρόχων, ώστε να προλαμβάνονται νέες μορφές απάτης και να ενισχύεται διαρκώς το επίπεδο προστασίας.

– Πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να ενισχύσουν την ασφάλεια των συναλλαγών τους στην πράξη;

Το πρώτο βήμα είναι η επιλογή αξιόπιστων συνεργατών και πιστοποιημένων λύσεων πληρωμών. Από εκεί και πέρα, οι επιχειρήσεις χρειάζεται να βλέπουν την ασφάλεια ως μια καθημερινή διαδικασία. Αυτό σημαίνει ενημέρωση του προσωπικού, σωστή χρήση των συστημάτων και αξιοποίηση των εργαλείων που ήδη προσφέρουν οι πάροχοι πληρωμών.

Είναι επίσης σημαντικό να έχουν συνεχή εικόνα των συναλλαγών τους και να μπορούν να εντοπίζουν έγκαιρα ασυνήθιστες κινήσεις. Σε αυτό συμβάλλουν εργαλεία όπως το Cardlink apollo, μια ψηφιακή πλατφόρμα που επιτρέπει την παρακολούθηση των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο, μέσα από αναλυτικά στοιχεία και reports, δίνοντας στις επιχειρήσεις καλύτερο έλεγχο και διαφάνεια. Στην πράξη, η ασφάλεια δεν είναι ένα έργο που ολοκληρώνεται, αλλά μια συνεχής διαδικασία που απαιτεί επαγρύπνηση, προσαρμογή και συστηματική επένδυση.

– Πώς έχει διαμορφωθεί το περιβάλλον των μικροσυναλλαγών σήμερα;

Οι μικροσυναλλαγές έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια και πλέον αποτελούν βασικό μέρος της καθημερινότητας. Η χρήση ανέπαφων πληρωμών και κινητών συσκευών έχει κάνει τις συναλλαγές πολύ πιο γρήγορες και απλές, ακόμα και για πολύ μικρά ποσά. Αυτό έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση της χρήσης μετρητών σε πολλές περιπτώσεις.

Παράλληλα, βλέπουμε την άνοδο νέων τρόπων πληρωμής, όπως τα ψηφιακά πορτοφόλια και οι άμεσες μεταφορές χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό (A2A), με χαρακτηριστικό παράδειγμα το IRIS, που κάνουν τη διαδικασία ακόμα πιο άμεση και «αόρατη» για τον χρήστη.

Στην πράξη, οι καταναλωτές πλέον δεν σκέφτονται καν τη διαδικασία της πληρωμής, γίνεται σχεδόν αυτόματα. Και αυτό αλλάζει συνολικά την εμπειρία. Για τις επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει ότι η ταχύτητα και η ευκολία στη συναλλαγή είναι κρίσιμες. Ακόμα και μικρές καθυστερήσεις μπορούν να επηρεάσουν την εμπειρία του πελάτη και, τελικά, την ίδια την απόφαση αγοράς.