Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, έχει αποτελέσει τα τελευταία έτη ένα σημαντικό εργαλείο ρύθμισης οφειλών προς servicers/funds και Δημόσιο.

Παρά την ευρεία προβολή του ως «λύση» για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, στην πράξη πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία, με αυστηρές προϋποθέσεις και στάδια. Η ορθή και συμφέρουσα για τους οφειλέτες εφαρμογή του συγκεκριμένου εργαλείου ρύθμισης οφειλών, απαιτεί τη συνδρομή ενός έμπειρου δικηγόρου στο Τραπεζικό Δίκαιο.

Στο σημείο αυτό, προς αποφυγή νομικών κινδύνων και μη αναστρέψιμων καταστάσεων, πρέπει να καταστεί απολύτως σαφές ότι η υποβολή αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό δεν επιφέρει αυτοδικαίως αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως κατασχέσεις ή πλειστηριασμούς.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε περιπτώσεις ήδη επισπευδόμενου πλειστηριασμού, η ένταξη στη διαδικασία δεν ανακόπτει την εξέλιξή του, ενώ η παραγόμενη πρόταση ρύθμισης δύναται να περιλαμβάνει υποχρέωση προκαταβολής μεγάλου ποσού, ως όρο ενεργοποίησης της συμφωνίας.

Η πορεία προς την οριστικοποίηση της αίτησης – Τα Στάδια της διαδικασίας

Η διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια, τα οποία, παρά τον ψηφιακό τους χαρακτήρα, έχουν σαφείς νομικές συνέπειες και πρέπει να παρακολουθούνται από τον εκάστοτε δικηγόρο του οφειλέτη:

Υποβολή αίτησης και αρχική καταχώριση στοιχείων: Ο οφειλέτης προβαίνει στη δημιουργία αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Το περιεχόμενο της αίτησης έχει χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης, με συνέπειες ως προς την ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων.

Αυτόματη άντληση δεδομένων (έως 15 ημέρες): Η πλατφόρμα αντλεί στοιχεία από φορείς όπως η ΑΑΔΕ και τα πιστωτικά ιδρύματα. Τα δεδομένα αυτά αποτελούν τη βάση για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη και τον υπολογισμό της πρότασης ρύθμισης.

Συμπλήρωση και επικαιροποίηση στοιχείων – συγκέντρωση δικαιολογητικών: Στο στάδιο αυτό θα πρέπει ο δικηγόρος του οφειλέτη να ελέγξει και να διορθώσει τα στοιχεία που έχουν αντληθεί, καθώς και να προσκομίσει τα τυχόν απαιτούμενα έγγραφα. Η διαδικασία αυτή δύναται να εκτείνεται έως και δύο (2) μήνες από την υποβολή της αίτησης.

Οριστικοποίηση αίτησης : Με την οριστικοποίηση, η αίτηση καθίσταται δεσμευτική ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία και προωθείται προς επεξεργασία.

Αλγοριθμική επεξεργασία και παραγωγή πρότασης: Το σύστημα, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων, διαμορφώνει πρόταση ρύθμισης, χωρίς να λαμβάνει υπόψη ειδικές περιστάσεις που ενδέχεται να έχουν νομική σημασία.

Αξιολόγηση από τον πιστωτή με την πλειοψηφία των απαιτήσεων: Ο κύριος πιστωτής, στον οποίο ο οφειλέτης οφείλει το μεγαλύτερο ποσό του χρέους, ασκεί καθοριστική επιρροή στην αποδοχή ή τροποποίηση της πρότασης.

Αξιολόγηση από λοιπούς πιστωτές (περίπου 1 μήνας) : Οι υπόλοιποι πιστωτές καλούνται να εγκρίνουν ή να απορρίψουν τη ρύθμιση.

Διμερής σύμβαση με το Δημόσιο (όπου δεν επιτυγχάνεται συνολική συμφωνία) : Σε περίπτωση μη συμμετοχής όλων των πιστωτών, δύναται να συναφθεί αυτοτελής ρύθμιση με το Δημόσιο.

Ανάρτηση συμβατικών εγγράφων : Σε περίπτωση αποδοχής, αναρτώνται τα συμβατικά κείμενα της ρύθμισης.

Αποδοχή από τον οφειλέτη (εντός 10 ημερών) : Η προθεσμία είναι αποκλειστική. Η αποδοχή δημιουργεί δεσμευτική σύμβαση.

Ολοκλήρωση διαδικασίας (ενδεικτικά εντός τριμήνου): Σημειώνεται ότι ζητήματα όπως η ενημέρωση για τους κωδικούς πληρωμής, δηλαδή που θα πληρώσει ο οφειλέτης τα οριζόμενα ποσά – δεν διεκπεραιώνονται πλήρως και αυτόματα μέσω της πλατφόρμας, αλλά απαιτείται εκ νέου επικοινωνία του δικηγόρου του οφειλέτη με τα funds, προκειμένου να αποσταλούν οι κωδικοί πληρωμής άμεσα βάσει του αντίστοιχου ποσού που προκύπτει από τον πίνακα δόσεων.

Από την ενδεικτική αναφορά της πορείας του εξωδικαστικού μηχανισμού, προκύπτει σίγουρα, η αναγκαιότητα για τη συνδρομή ενός έμπειρου νομικού στο Τραπεζικό Δίκαιο.

Ο οφειλέτης που επαναπαύεται στη λειτουργία της πλατφόρμας, χωρίς παράλληλη νομική υποστήριξη, διατρέχει αυξημένο κίνδυνο όχι μόνο αποτυχίας της ρύθμισης, αλλά και επιδείνωσης της θέσης του.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η έγκαιρη και ουσιαστική παρέμβαση εξειδικευμένου νομικού συμβούλου δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση προστασίας, καθώς ένας νομικός θα προβεί μεταξύ άλλων στις ακόλουθες ενέργειες:

Νομικό έλεγχο της αίτησης και των συνοδευτικών στοιχείων

Διόρθωση σφαλμάτων στα δεδομένα που αντλούνται

Εξέταση ταυτόχρονης άσκησης ανακοπών, αιτήσεων αναστολών

Αξιολόγηση της σύμβασης πριν την αποδοχή.

Αναμονή Νομοθετικών Εξελίξεων

Σημαντική ανάσα και βοήθεια για πολλούς υπερχρεωμένους οφειλέτες θα αποτελέσει σίγουρα η νέα ρύθμιση που επεξεργάζεται η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, η οποία θα προβλέπει ότι το ύψος του «κουρέματος» και της μηνιαίας δόσης θα διαμορφώνεται με βάση την αξία της κύριας κατοικίας σε συνάρτηση με το συνολικό ύψος της οφειλής.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός, έτσι, αναμένεται να προσαρμοστεί ώστε να επιτρέπει στον οφειλέτη, εφόσον το επιλέξει, να διασώζει αποκλειστικά την πρώτη κατοικία του, με τον υπολογισμό της πρότασης να λαμβάνει υπόψη μόνο την αξία αυτής και όχι των λοιπών περιουσιακών στοιχείων.

Στη δικηγορική εταιρεία ΑΝΝΑ Α. ΚΟΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, μέσα από την πολυετή εμπειρία μας στον εξωδικαστικό μηχανισμό, μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι ο τελευταίος έχει συμβάλει ουσιαστικά στη βιώσιμη ρύθμιση οφειλών και στην επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας πολλών οφειλετών, αποτελώντας ένα αποτελεσματικό εργαλείο εξυγίανσης και πραγματικής δεύτερης ευκαιρίας.

