Χρυσαφικά και κοσμήματα αξίας μεγαλύτερης των 3.000 ευρώ έκλεψαν δύο γυναίκες από κοσμηματοπωλείο του Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη.

Με τη μέθοδο της απασχόλησης χθες (13/6) το μεσημέρι, αφαίρεσαν πολύτιμους λίθους και ένα χρυσό μενταγιόν αξίας περισσότερων των τριών χιλιάδων ευρώ.

Μετά την κλοπή μάλιστα, παρέμειναν στο κατάστημα, έκαναν ερωτήσεις, δείχνοντας αγοραστικό ενδιαφέρον και στη συνέχεια όταν αντιλήφθηκαν ότι δεν τις κατάλαβε κανείς, αποχώρησαν με ψυχραιμία και τράπηκαν σε φυγή.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστριών.