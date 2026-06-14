Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη απόψε στα Χανιά και συγκεκριμένα στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, κοντά στον Αγ. Ματθαίο.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου συγκρούστηκε με σφοδρότητα με ένα ηλεκτρικό μηχανάκι που οδηγούσε διανομέας, τραυματίζοντάς τον.

Ωστόσο, αντί να σταματήσει και να καλέσει σε βοήθεια, προσπάθησε να τραπεί σε φυγή, εγκαταλείποντας τον οδηγό της μηχανής στο οδόστρωμα.

Τελικά, δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί πολύ, καθώς υπήρχαν πολλοί μάρτυρες που είδαν το περιστατικό και συνελήφθη από αστυνομικούς σε κοντινή απόσταση στον ίδιο δρόμο.

Ο διανομέας, που έφερε αρκετά τραύματα από τη σύγκρουση, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων, έχοντας τις αισθήσεις του.

Τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τροχαίο ερευνούν οι αστυνομικές αρχές.

Δείτε φωτογραφίες από το ατύχημα