Μεγάλο κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει την Ιταλία, τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, από την Τρίτη οι θερμοκρασίες πρόκειται να αρχίσουν να αυξάνονται, ενώ μέχρι την Πέμπτη ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς στη Φλωρεντία, τους 39 βαθμούς στη Μπολόνια και τη Μάντοβα και τους 37 βαθμούς στη Σαρδηνία και στη Ρώμη.

Κατά τις νυχτερινές ώρες, οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ασθενείς, με υψηλό ποσοστό υγρασίας. Τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Ιταλοί πρόκειται να ζήσουν «τροπικές νύχτες» εξαιτίας του κύματος καύσωνα που σύντομα θα αρχίσει να μετατοπίζεται προς τη χώρα τους, από τη βόρεια Αφρική.

Ήδη σήμερα, στην κεντρική και στη νότια Ιταλία η ανώτατη θερμοκρασία άγγιξε τους 34 βαθμούς.

σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προβλέψεις, η ζέστη μπορεί να γίνει ακόμη εντονότερη τις τελευταίες δέκα ημέρες του Ιουνίου, με θερμοκρασίες μέχρι και κατά έξι βαθμούς υψηλότερες από το μέσο όρο της συγκεκριμένης περιόδου.