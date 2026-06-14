Με «προίκα» 500 εκατ. ευρώ και στόχο να ανακαινιστούν και να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες κλειστά ακίνητα αλλά και να αναβαθμιστούν ενεργειακά υφιστάμενες κατοικίες, ξεκινά αύριο Δευτέρα 15 Ιουνίου το νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας».

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες θα μπορούν έως τις 31 Αυγούστου να εξασφαλίσουν τη Βεβαίωση Επιλεξιμότητας μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, ενώ από την 1η Σεπτεμβρίου θα αρχίσει η υποβολή αιτήσεων για τη χρηματοδότηση εργασιών ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης.

Η επιδότηση φτάνει έως τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία, ενώ σε ειδικές κατηγορίες δικαιούχων το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει ακόμη και στο 95% του επιλέξιμου κόστους.

Ειδικότερα:

Κατοικίες που εντάσσονται στο πρόγραμμα:

– Κλειστές κατοικίες που παρέμεναν αχρησιμοποίητες τα έτη 2024-2025 και οι οποίες μετά την επιχορήγηση θα ιδιοκατοικηθούν ή θα εκμισθωθούν αποκλειστικά για χρήση ως κύρια κατοικία. Λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία ηλεκτροδότησης του ακινήτου (ΔΕΔΔΗΕ) και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε2 για το φορολογικό έτος 2025. Ως προς τα στοιχεία ηλεκτροδότησης, θα πρέπει να πληρούται μία από τις εξής προϋποθέσεις:

α) Η κατοικία να παραμένει αδιάλειπτα μη ηλεκτροδοτούμενη κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος έκδοσης Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας κατόπιν αιτήματος διακοπής ηλεκτροδότησης, που πρέπει να έχει υποβληθεί από τον συμβεβλημένο χρήστη μέσω του οικείου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας πριν από την 1/1/2024. β) Για κατοικίες που είναι ουσιαστικά κενές χρήσεων, μη χρησιμοποιούμενες, αλλά οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν προβεί σε αίτηση διακοπής ή διακοπή ηλεκτροδότησης ως την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας, να έχει καταγραφεί κατανάλωση μικρότερη των 50 kWh συνολικά για τα έτη 2024 και 2025. Ανοικτές κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία σύμφωνα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025 που πρέπει να ανακαινιστούν/αναβαθμιστούν με στόχο να συνεχίσουν να ιδιοκατοικούνται. Δικαιούχοι – φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια και διαθέτουν:

α) Την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 50% σε κλειστή κατοικία.

β) Εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) σε ανοικτή κατοικία.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων κατόχων εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκύριων ή συνεπικαρπωτών), απαιτείται η παροχή συναίνεσης των υπολοίπων. Αν ο αιτών κατέχει το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας, απαιτείται η παροχή συναίνεσης του επικαρπωτή. Εισοδηματικά κριτήρια.

– Από 18.000 ευρώ για άγαμο έως 35.000 ευρώ για έγγαμο με 2 παιδιά συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί για την Κατηγορία Ι (επιχορήγηση 80%).

– Από 25.000 ευρώ για άγαμο έως 45.000 ευρώ για έγγαμο με 2 παιδιά συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί για την Κατηγορία ΙΙ (επιχορήγηση 70%).

– Ποσοστά επιχορήγησης. Το ποσοστό επιχορήγησης 80% και 70% ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία προσαυξάνεται κατά 5% για ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, μονογονεϊκές, τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες, ΑμεΑ. Το τελικό ποσοστό μπορεί να φτάσει έως 95% για την Κατηγορία Ι και έως 85% για την Κατηγορία ΙΙ. Ύψος επιδότησης. Η επιδότηση ανέρχεται έως 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία για κατοικία 120 τ.μ. Επιπλέον καλύπτονται έως 2.500 ευρώ για μηχανικούς, Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, άδειες, ελέγχους ολοκλήρωσης. Επιλέξιμες δαπάνες. Ως επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο της δράσης είναι:

– Δαπάνες για εργασίες ανακαίνισης και επισκευής της επιλέξιμης κατοικίας.

– Δαπάνες για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης.

– Δαπάνες για αγορά προϊόντων και υλικών που είναι απαραίτητα για τις εργασίες. Η κατοικία. Πρέπει να έχει οικοδομική άδεια έως 31 Δεκεμβρίου 1990, να είναι έως 120 τ.μ. (έως 150 τ.μ. για τρίτεκνους/πολύτεκνους υπό όρους), να βρίσκεται σε ενεργειακή κατηγορία έως Γ, να μην έχει ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2020, να μην είναι καταχωρισμένη σε βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb). Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης. Οι εργασίες θα πρέπει να αναβαθμίζουν το ακίνητο τουλάχιστον κατά μία ενεργειακή κατηγορία και να αντιστοιχούν στο 20%-40% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Υποχρεώσεις ωφελουμένου. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 18 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής και όχι αργότερα από τις 31-12-2028. Υποχρεώσεις μετά την επιδότηση. Για 5 χρόνια θα πρέπει:

– οι ανοικτές κατοικίες να παραμείνουν σε ιδιοκατοίκηση,

– οι κλειστές κατοικίες να χρησιμοποιούνται είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση με υποχρεωτικά σταθερό μίσθωμα για τα πρώτα 3 έτη τουλάχιστον.

Επίσης, απαγορεύονται η βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb), η επαγγελματική χρήση και η υπεκμίσθωση, ενώ μεταβίβαση του ακινήτου εντός της πενταετίας συνεπάγεται επιστροφή της επιχορήγησης.