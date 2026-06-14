Το Κουρασάο κάνει το ντεμπούτο του στο Μουντιάλ 2026 αντιμετωπίζοντας τη Γερμανία και στο 21ο λεπτό πέτυχε το πρώτο του γκολ με τον Κομενέτσια, ο οποίος με σουτ νίκησε τον Νόιερ και έκανε το 1-1.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του το Κουρασάο προκρίθηκε στην τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, οπότε η αναμέτρηση με τους Γερμανούς έχει ιστορικό χαρακτήρα. Και για να γίνει ακόμη καλύτερο το σκηνικό, το Κουρασάο κατάφερε να πετύχει και το πρώτο του γκολ.

Τα «πάντσερ», όπως αναμενόταν, μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ από νωρίς και συγκεκριμένα στο 6ο λεπτό με το ωραίο πλασέ του Ενμέτσα.

Οι… πρωτάρηδες, όμως, είχαν την απάντηση και την έδωσαν στο 21′, όταν ο Κομενέτσια με σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Νόιερ για το 1-1, μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς σε αγωνιστικό χώρο και εξέδρες.