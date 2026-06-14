Την έντονη οργή του Νίκου Πλακιά προκάλεσε η πρόσφατη εκδήλωση βράβευσης από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ της ομάδας που προώθησε τη θεωρία περί ύπαρξης παράνομου φορτίου στην τραγωδία των Τεμπών.

Η τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία του υφυπουργού Κωνσταντίνου Κυρανάκη, προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Νίκου Πλακιά.

Μέσα από μια αιχμηρή τοποθέτηση, αποδομεί το αφήγημα του εύφλεκτου υλικού, επικαλούμενος τα επίσημα πορίσματα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και του Γενικού Χημείου του Κράτους, τα οποία απορρίπτουν κατηγορηματικά την ύπαρξη ξυλολίου.

Παράλληλα, θέτει σοβαρά ερωτήματα για τις ανεξήγητες καθυστερήσεις στην κατεπείγουσα έρευνα της Δικαιοσύνης, ενώ αφήνει σαφείς αιχμές για πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης, απαιτώντας ξεκάθαρες απαντήσεις.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Στην αρχή νόμισα πως πρόκειται για ένα κακόγουστο αστείο και αυτό που έβλεπα και διάβαζα ήταν ένα ψέμα. Αλλά δυστυχώς είναι αλήθεια. Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ βράβευσε παρουσία Κυρανάκη, παρακαλώ, την τριάδα του παράνομου φορτίου.

Αυτούς που επέμεναν κόντρα σε όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια της Ευρώπης (Γάνδη, Πίζα, RISE) ότι τα έλαια σιλικόνης δεν αναφλέγονται και ότι κάτι άλλο (ποιο; ακόμα το ψάχνουν) δημιούργησε την πυρόσφαιρα.

Δηλαδή το “παράνομο φορτίο” που καμία κάμερα δεν το κατέγραψε, καμία κατάθεση δεν το αναφέρει, κανένα ηχητικό.

Μέχρι και το Γενικό Χημείο του Κράτους έχει δηλώσει επίσημα “Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων δεν προκύπτει τίποτα που να υποστηρίζει την ύπαρξη παράνομου φορτίου υδρογονανθράκων”.

Δεν υπάρχει το παραμικρό στοιχείο για ξυλόλιο και παράνομο φορτίο στη δικογραφία. Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση μου προκαλεί η βράβευση του καθηγητή Κωνσταντόπουλου που έγραψε «επιστημονικό πόρισμα» σε 2 εργάσιμες μέρες όταν όλοι οι υπόλοιποι χρειάστηκαν μήνες.

Εντύπωση μου προκαλεί ότι έχουν περάσει 14 μήνες (7/4/2025) από την «Κατεπείγουσα έρευνα του Αρείου Πάγου για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και τον ρόλο του Λακαφώση» και δεν γνωρίζει κανείς σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δικογραφία. Έτσι είναι οι «κατεπείγουσες έρευνες»;

Εντύπωση μου κάνει ότι τα στελέχη του ERA, Bart Accou και Fabrizzio Carpinelli, δεν έχουν κληθεί από τη δικαιοσύνη. Γιατί;

Εντύπωση μου προκαλεί ότι ο κ. Κυρανάκης δεν είναι δυνατόν να μην τα γνωρίζει όλα αυτά. Κι αν τα γνωρίζει, ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί η παρουσία του σε αυτή τη βράβευση;

Άρα έχω δικαίωμα πλέον όχι μόνο να αναρωτιέμαι αλλά να πιστεύω ότι πέρα από την αντιπολίτευση που έκανε σημαία το ξυλόλιο, μήπως είχε συμφέρον και η κυβέρνηση να υπάρχει παράνομο φορτίο το οποίο εκμεταλλεύτηκε 40 μήνες τώρα;

Μήπως η αντιπολίτευση με τα λεγόμενά της και τις πράξεις της δούλευε για την κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα χωρίς να έχουν ιδέα τι πραγματικά γινόταν στο παρασκήνιο; Konstantinos Kyranakis περιμένω απαντήσεις».