Μια ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο βιώνουν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, καθώς λίγες ημέρες μετά τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού ήρθαν αντιμέτωποι με μια απρόβλεπτη δοκιμασία.

Το ζευγάρι υποδέχθηκε τον γιο του το Σάββατο 6 Ιουνίου, ωστόσο οι πρώτες ημέρες μετά τον τοκετό δεν κύλησαν όπως είχαν φανταστεί. Η πρώην παίκτρια του «Survivor» χρειάστηκε να παραμείνει στο μαιευτήριο περισσότερο από το αναμενόμενο εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας που παρουσιάστηκε ξαφνικά, προκαλώντας ανησυχία τόσο στην ίδια όσο και στους ανθρώπους της.

Τελικά, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη πήρε εξιτήριο το βράδυ της Παρασκευής 12 Ιουνίου και επέστρεψε στο σπίτι μαζί με το νεογέννητο μωρό της. Λίγες ώρες αργότερα, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους τις σκέψεις και τα συναισθήματά της, περιγράφοντας όσα βίωσε το τελευταίο διάστημα.

«Εκεί που νόμιζα ότι όλα είχαν τελειώσει… Ότι οι πόνοι, η αγωνία και οι δυσκολίες ανήκαν πια στο παρελθόν. Εκεί που κρατούσα επιτέλους το μωρό μου στην αγκαλιά μου και πίστευα ότι από εδώ και πέρα όλα θα πάρουν τον δρόμο τους, η ζωή είχε άλλα σχέδια. Ένα απρόσμενο πρόβλημα υγείας εμφανίστηκε και μου θύμισε πως στη ζωή τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Παρ’ όλα αυτά, η καθημερινότητα με ένα νεογέννητο δεν σταματά. Οι αγκαλιές, οι θηλασμοί, τα ξενύχτια και όλη αυτή η πρωτόγνωρη αγάπη συνεχίζουν να υπάρχουν πάνω από όλα. Και κάπου εκεί κατάλαβα πως η δύναμη μιας μητέρας είναι κάτι που δύσκολα μπορείς να περιγράψεις μέχρι να το ζήσεις. Δεν ξέρω από πού πηγάζει, αλλά εμφανίζεται κάθε φορά που τη χρειάζεσαι».

Η ίδια είχε μιλήσει και για τις δύσκολες ώρες που προηγήθηκαν της γέννησης του παιδιού της, περιγράφοντας τον πολύωρο αγώνα που έδωσε μέχρι να φέρει στον κόσμο τον γιο της.

«Μετά από 25 ώρες αγωνίας. 25 ώρες ελπίδας… 25 ώρες πόνου, δύναμης, υπομονής και ασταμάτητης προσπάθειας. 25 ώρες που πάλεψα με όλη μου την ψυχή για να σε φέρω στον κόσμο όπως είχα φανταστεί. 25 ώρες που ξεπέρασα τα όριά μου, που δεν τα παράτησα ούτε στιγμή, που συνέχισα να προσπαθώ ακόμα κι όταν ένιωθα πως δεν μου είχε μείνει άλλη δύναμη.

Και αν υπάρχει κάτι που κρατάω από αυτές τις 25 ώρες, είναι ότι πάλεψα μέχρι το τέλος. Και τελικά δεν έχει σημασία αν τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα είχες ονειρευτεί. Σημασία έχει να ξέρεις πως έδωσες ό,τι είχες. Πως στάθηκες εκεί μέχρι την τελευταία στιγμή. Πως πάλεψες με όλη σου την καρδιά».

Πλέον, μετά την περιπέτεια που πέρασε, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη βρίσκεται στο σπίτι της μαζί με τον νεογέννητο γιο της και τον Σάκη Κατσούλη, αφήνοντας πίσω τις δύσκολες στιγμές και απολαμβάνοντας τις πρώτες ημέρες της νέας τους ζωής ως οικογένεια.