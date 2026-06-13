Ο 65χρονος Ιταλός που προφυλακίστηκε για το διπλό φονικό στο Αίγιο, επιμένει ότι είναι αθώος, γεγονός που στηρίζει σε τέσσερις λόγους.

Ο κατηγορούμενος επικαλείται την ιατροδικαστική εξέταση και υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο σε βάρος του.

Συγκεκριμένα, δεν έχει τελικά εκδορές στο σώμα του, οπότε δεν φαίνεται να υπήρξε και πάλη.

Επιπλέον, υπάρχει απουσία δακτυλικών του αποτυπωμάτων, ενώ πάνω του δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας από το φλόμπερ, με το οποίο ο δράστης πυροβόλησε στο κεφάλι τον 26χρονο.

Επίσης, αναφέρει ότι η σορός της 54χρονης εντοπίστηκε πίσω από την πόρτα που οδηγεί στο μοιραίο δωμάτιο που τελέστηκε το φονικό, οπότε τίθεται το ερώτημα, πώς βγήκε από τον χώρο αν είναι αυτός ο δράστης.

Τα κενά στην υπερασπιστική γραμμή

Εγκληματολόγοι που μίλησαν στον Alpha, υποστήριξαν πως υπάρχουν σοβαρά κενά στην υπερασπιστική γραμμή του Ιταλού.

Αρχικά, τόνισαν ότι προκαλεί εντύπωση το γεγονός πως παρότι το φονικό μαχαίρι ήταν οικιακό, δεν έχει τα δακτυλικά αποτυπώματα κανενός, δηλαδή ούτε του 65χρονου συλληφθέντα, ούτε των δύο θυμάτων, παρότι θα έπρεπε, αφού φαινομενικά έστω πριν το φονικό κάποιος από τους τρεις θα το είχε χρησιμοποιήσει.

Επίσης, από τις δολοφονίες έως την ενημέρωση των αρχών, μεσολάβησαν περίπου 8 ώρες, αρκετό χρονικό διάστημα για να αλλοιωθούν τα στοιχεία.

Τέλος, τα τραύματα των θυμάτων δεν συνάδουν με αλληλοεξόντωση, με τον γιο να έχει πυροβοληθεί στο κεφάλι και μαχαιρωθεί στην κοιλιά με αποτέλεσμα να πεθάνει πρώτος, ενώ στη συνέχεια πέθανε η μητέρα του, φέροντας περίπου 20 μαχαιριές στον λαιμό της και έχοντας χάσει όλο το αίμα της.

Η απολογία του 65χρονου

Ο Ιταλός απολογήθηκε με υπόμνημα, όπου σύμφωνα με τον Alpha, ανέφερε τα εξής μεταξύ άλλων:

«Ήταν ξεκαθαρισμένο στην οικογένεια, ότι η γιαγιά ήθελε να δώσει το σπίτι και το οικόπεδο στον εγγονό. Καμία σχέση με δήθεν οικονομικό κίνητρο. Ήμουν ερωτευμένος με τη Μαρία και είμαι ακόμη. Όταν η Μαρία αντιμετώπισε προβλήματα την έτρεχα εγώ. Στην Ιταλία κάθισα τέσσερις μήνες μαζί της. Αγαπώ τη γυναίκα μου και το παιδί».