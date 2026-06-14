Με κοινή δήλωσή τους, 13 ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες βάζουν στο στόχαστρο τον Αλεξάντερ Τσέφεριν, πρόεδρο της UEFA, για τις δηλώσεις που έκανε σχετικά με το Μουντιάλ 2026.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά διεξάγεται με τη συμμετοχή 48 ομάδων, απόφαση που έχει υποστηρικτές αλλά και πολέμιους. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει ο Τσέφεριν, ο οποίος με δηλώσεις που έκανε στην τηλεόραση της Σλοβενίας έκανε λόγο για «ασήμαντους αγώνες».

Τα λόγια του προέδρου της UEFA δεν άρεσαν καθόλου στις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες του Πράσινου Ακρωτηρίου, του Κουρασάο, του Ουζμπεκιστάν, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, της Αϊτής, της Αλγερίας, της Τυνησίας, του Μαρόκου, της Αιγύπτου, της Γκάνας, της Σενεγάλης, της Ακτής Ελεφαντοστού και της Νότιας Αφρικής, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν σε κοινή δήλωση, στην οποία αναφέρουν τα εξής…

«Απορρίπτουμε με σεβασμό αλλά και κατηγορηματικά αυτές τις παρατηρήσεις. Για τις χώρες μας, κανένας αγώνας Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν είναι άνευ νοήματος.

Για το Πράσινο Ακρωτήριο, το Κουρασάο, την Ιορδανία και το Ουζμπεκιστάν, η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο αντιπροσωπεύει ένα ιστορικό επίτευγμα και την πραγματοποίηση ενός ονείρου που μοιράζονται γενιές. Για έθνη όπως το Κονγκό και η Αϊτή, η επιστροφή στο μεγαλύτερο στάδιο του ποδοσφαίρου μετά από μια μακρά απουσία έχει ιδιαίτερη σημασία για εκατομμύρια οπαδούς που περίμεναν χρόνια, ακόμη και δεκαετίες, για αυτή τη στιγμή.

Το να υπονοούμε ότι αυτοί οι αγώνες είναι με οποιονδήποτε τρόπο λιγότερο σημαντικοί, είναι βαθιά απογοητευτικό και καταδεικνύει έλλειψη εκτίμησης για τις προσπάθειες, τις θυσίες και τις φιλοδοξίες παικτών, προπονητών, συλλόγων, αξιωματούχων και οπαδών παγκοσμίως.

Το ποδόσφαιρο δεν ανήκει σε μια επιλεγμένη ομάδα χωρών. Κάθε έθνος που πληροί τις προϋποθέσεις, αξίζει σεβασμό και έχει κερδίσει τη θέση του μέσω της ικανότητάς του».