Επτά ημέρες μετά το διπλό φονικό που συγκλόνισε τον Λόγγο Αιγίου, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους η 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της εξακολουθούν να προκαλούν έντονο προβληματισμό στις Αρχές και στους συγγενείς των θυμάτων.

Ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση, επιμένει ότι δεν έχει καμία σχέση με τους θανάτους, απορρίπτοντας κάθε κατηγορία που του αποδίδεται. Ωστόσο, τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τα γεγονότα εκείνης της ημέρας εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

Στην απολογία του περιέγραψε τις στιγμές κατά τις οποίες, όπως υποστηρίζει, βρέθηκε μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, εντόπισε αρχικά τη σύντροφό του στο πάτωμα και στη συνέχεια τον 26χρονο μέσα στο δωμάτιο, πριν βγει έξω από το σπίτι αναζητώντας βοήθεια.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που εξετάζονται αφορά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τη στιγμή που ισχυρίζεται ότι ξύπνησε μέχρι την ώρα που ενημερώθηκε τρίτο πρόσωπο για όσα είχαν συμβεί. Οι ερευνητές επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών και γιατί δεν υπήρξε άμεση ειδοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Παράλληλα, νέα στοιχεία που έχουν καταγραφεί κατά την αυτοψία δημιουργούν επιπλέον ερωτήματα. Οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στον χώρο αναφέρουν έντονη οσμή οινοπνεύματος, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για το εάν υπήρξε προσπάθεια καθαρισμού του χώρου μετά το έγκλημα.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης αντικείμενα που φέρεται να λείπουν από το σπίτι, καθώς και οι συνθήκες υπό τις οποίες πλύθηκαν ρούχα και προσωπικά είδη μετά το περιστατικό. Οι Αρχές αναζητούν απαντήσεις που ενδεχομένως θα φωτίσουν κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διερεύνηση του κινητού τηλεφώνου της 54χρονης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, από τη συσκευή βρέθηκε μόνο ένα τμήμα της, το οποίο εντοπίστηκε κρυμμένο μέσα σε βιβλιοθήκη του σπιτιού.

Την ίδια ώρα, ερευνώνται πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες λίγες ημέρες πριν από το διπλό φονικό ο 65χρονος είχε δώσει το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε σε άλλο πρόσωπο, προκειμένου να μεταφερθεί σε οπλουργό για επισκευή. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε εκφράσει ενδιαφέρον για τη λειτουργικότητα του όπλου και τις δυνατότητές του.

Η οικογένεια των θυμάτων ζητά να διερευνηθεί πλήρως ο ρόλος όλων των προσώπων που συνδέονται με την υπόθεση, ενώ οι απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία των ερευνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνήγοροι υπεράσπισής του αναμένεται μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες να κινηθούν νομικά, ζητώντας την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με ηπιότερους περιοριστικούς όρους. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο προσφυγής με στόχο την αποφυλάκιση του 65χρονου μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Κομβικό σημείο για την υπερασπιστική γραμμή θεωρούνται τα στοιχεία που ενδέχεται να προκύψουν από τους ιατρικούς φακέλους των δύο θυμάτων. Η πλευρά του κατηγορούμενου αναμένει το άνοιγμα των σχετικών φακέλων, εκτιμώντας ότι τα ευρήματα θα μπορούσαν να ενισχύσουν τους ισχυρισμούς του περί αθωότητας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η εκδοχή που εξετάζουν οι συνήγοροί του, σύμφωνα με την οποία η 54χρονη αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Η υπεράσπιση επιδιώκει να διερευνήσει κατά πόσο τα συγκεκριμένα δεδομένα μπορούν να συνδεθούν με το ενδεχόμενο η ίδια να προκάλεσε τον θάνατο του γιου της και στη συνέχεια να αυτοτραυματίστηκε, σενάριο που, σύμφωνα με την πλευρά του 65χρονου, θα ενίσχυε τον ισχυρισμό ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στα γεγονότα.