«Είναι σαν να βλέπουμε τη Γιουβέντους», λέει ένα από τα συνθήματα των οπαδών της Νοτς Κάουντι όταν θέλουν να αποθεώσουν την ομάδα τους λόγω των χρωμάτων και σαν να βλέπει τη Γιουβέντους, όχι άδικα, ένιωσε όλος ο πλανήτης στον αγώνα της Κόστα Ρίκα με τη Βραζιλία στο Μουντιάλ 1990…

Για τη χώρα της κεντρικής Αμερικής, το καλοκαίρι του 1990 είναι ένα από τα πιο όμορφα της ιστορίας της, καθώς για πρώτη φορά εκπροσωπήθηκε από την εθνική της ομάδα σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Με τον Μπόρα Μιλουτίνοβιτς, την… αλεπού των Μουντιάλ, να προσλαμβάνεται ως ομοσπονδιακός τεχνικός μόλις 90 μέρες πριν τη σέντρα, η Κόστα Ρίκα ταξίδεψε στην Ιταλία με στόχο να απολαύσει την εμπειρία και από εκεί και πέρα ό,τι βρέξει ας κατεβάσει… Και τελικά… έβρεξε πρόκριση στους «16».

Οι Κοσταρικανοί κατάφεραν να κάνουν την έκπληξη στον πρώτο τους αγώνα νικώντας με 1-0 τη Σκωτία στο Luigi Ferraris της Γένοβα και το δεύτερο παιχνίδι στον όμιλο ήταν με αντίπαλο τη Βραζιλία στο Τορίνο, στο Delle Alpi. Λίγο ο ενθουσιασμός για την πρώτη νίκη, λίγο το δέος για την αναμέτρηση με τη «σελεσάο», λίγο το γεγονός ότι κάποιοι δεν έκαναν τη δουλειά τους ακριβώς όπως έπρεπε, το αποτέλεσμα ήταν να υπάρξει πρόβλημα με τις φανέλες της ομάδας. Πρόβλημα που ανέλαβε να λύσει ο Μιλουτίνοβιτς.

Ο θρύλος λέει ότι ο προπονητής της Κόστα Ρίκα επικοινώνησε με τον Τζαμπιέρο Μπονιπέρτι, σύμβολο της Γιούβε και πρόεδρος της από το 1971 ως το 1990, για να του ζητήσει να δώσει τη λύση. Να του ζητήσει, βασικά, φανέλες των «μπιανκονέρι». Η επιθυμία του έγινε πραγματικότητα και στον αγώνα με τη Βραζιλία η Κόστα Ρίκα έκανε την εμφάνισή της όχι με τα χρώματά της αλλά με αυτά της Κυρίας του ιταλικού ποδοσφαίρου.

«Γιούβε, Γιούβε, Γιούβε…», ακουγόταν από τις εξέδρες του Delle Alpi όταν βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες, με τη Βραζιλία να παίρνει τελικά τη νίκη με 1-0 και την Κόστα Ρίκα να συνεχίζει με τα ασπρόμαυρα και στο ματς με τη Σουηδία, όπου η νίκη με 2-1 έφερε μια ιστορική πρόκριση στους «16». Εκεί, η ομάδα του Μιλουτίνοβιτς αποκλείστηκε με το βαρύ 4-1 από την Τσεχοσλοβακία, αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι η Κόστα Ρίκα κατάφερε να κάνει τους φίλους της να ονειρευτούν, βλέποντάς τη σαν Γιουβέντους…