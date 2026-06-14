«Ο σεισμός των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε απόψε κοντά στην Μεθώνη είναι ένας τυπικός σεισμός για το νοτιοδυτικό τμήμα του ελληνικού τόξου», ανέφερε, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο σεισμολόγος και διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς.

Επίσης, τόνισε ότι «θα πρέπει να περιμένουμε έως τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας, ώστε να γνωρίζουμε, αν ο σεισμός που σημειώθηκε απόψε ήταν ο κύριος σεισμός, ή αν δεν έχει λήξει το φαινόμενο».

Όσον αφορά την σεισμική δόνηση, ο Αθανάσιος Γκανάς είπε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι «πρόκειται για μία ισχυρή δόνηση, η οποία έγινε στον υποθαλάσσιο χώρο νοτιοδυτικά της Μεθώνης, σε βάθος εννέα χιλιομέτρων» και χαρακτήρισε ως «φυσιολογικό το γεγονός, ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου».

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 21:17 και είχε επίκεντρο 16 χιλιόμετρα νότια της Μεθώνης.

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.

Οι αρμόδιες Αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές φθορές. Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκε στην ισχυρή δόνηση.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για «δυνατό επιφανειακό σεισμό» μεγέθους 5,3 Ρίχτερ που εκδηλώθηκε στον θαλάσσιο χώρο νότια της Πύλου, με τη δόνηση να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στη Μεγαλόπολη αναφέρθηκε διάρκεια περίπου 10 δευτερολέπτων, ενώ ο σεισμός έγινε αισθητός, αν και πιο ασθενώς, και στην Αττική.

Ο σεισμολόγος επισήμανε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό ή για προσεισμική δραστηριότητα, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η συγκεκριμένη περιοχή διαθέτει υψηλό σεισμικό δυναμικό.