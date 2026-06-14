Σεισμός μεγέθους 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 στη Μεθώνη.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 21:17 και είχε επίκεντρο 16 χιλιόμετρα νότια της Μεθώνης.

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ζημιές ή προβλήματα από τη σεισμική δόνηση, η οποία σύμφωνα με το messinialive έγινε αισθητή στην Καλαμάτα, αλλά και σε αρκετές ακόμη περιοχές της Μεσσηνίας.

Οι αρμόδιες Αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές φθορές.



