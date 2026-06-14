Για τα παιδικά του χρόνια και για την απόφαση να γίνει ηθοποιός, αλλά και για τις εξελίξεις στον χώρο της Αριστεράς, μίλησε ο Μιχάλης Αεράκης και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ο γνωστός ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Weekend Live» και τον δημοσιογράφο Αλέξη Μπαρτζώκα. Τα όσα είπε ο Μιχάλης Αεράκης για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μεταδόθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (14.06.2026) στον ΣΚΑΪ.

«Στα ξεκινήματά μου, όχι, δεν ήταν η οικογένειά μου στο πλάι μου. Ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου, όχι. Ήθελε να γίνω κάτι σπουδαίο. Το σπουδαίο ήταν να σπουδάσεις, οπότε, για τρία χρόνια, είχαν διακοπεί οι σχέσεις μας. Όταν τελείωσα τη δραματική σχολή, έπαιξα σε μια σειρά τότε και έκανα έναν σπουδαίο ρόλο», παραδέχθηκε, αρχικά, ο έμπειρος ηθοποιός.

«Γινόταν χαμός στους δρόμους και, μια μέρα, μου λέει ο πατέρας μου “να έρθεις από το νοσοκομείο για να σε γνωρίσουν κάποιοι γιατροί”. “Τώρα, είμαι καλός, ε;” του είπα και τον είδα να στρίβει τα μουστάκια του, “ο γιος μου”, έλεγε με περηφάνια και ικανοποίηση», πρόσθεσε ο γνωστός ηθοποιός.

«Η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ήταν φανταχτερή, είχε ένα σόου με αμερικάνικο τρόπο. Για μένα, όμως, δεν συνάδει με κόμματα της Αριστεράς. Η Αριστερά, γενικά, έχει μια σεμνότητα, δεν μου άρεσε», επισήμανε, επίσης, ο Μιχάλης Αεράκης στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.