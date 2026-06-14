Η ομάδα του Ολυμπιακού που κατέκτησε το Champions League στο πόλο γυναικών αποθέωσε τον Βαγγέλη Μαρινάκη για το πριμ 100.000 ευρώ, όταν το ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, Μιχάλης Κουντούρης.

Οι «ερυθρόλευκες» ανέβηκαν για 4η φορά στην κορυφή της Ευρώπης και η Κυριακή (14/6) ήταν η μέρα της αποθέωσης. Περίπου 200 φίλοι του Ολυμπιακού περίμεναν τις πρωταθλήτριες Ευρώπης στο Καραϊσκάκη, ενώ αποθέωση και παράλληλα επιβράβευση ήρθε και από τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ μετέφερε στην ομάδα, μέσω του Μιχάλη Κουντούρη, τα συγχαρητήριά του, τόνισε ότι δόξασαν τον σύλλογο και έδωσε πριμ 100.000 ευρώ, με τον Ερασιτέχνη να ανεβάζει στα social media το σχετικό βίντεο.

Ο Κουντούρης ανακοινώνει στα κορίτσια του Ολυμπιακού το πριν του Βαγγέλη Μαρινάκη, τον οποίο αποθέωσαν, με τη σειρά τους, οι πρωταθλήτριες Ευρώπης, φωνάζοντας ρυθμικά πως «είναι τρελός ο πρόεδρος».