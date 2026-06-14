Οι πρωταθλήτριες Ευρώπης επέστρεψαν στην Ελλάδα, μετά τον θρίαμβο στο Final 4 του Champions League του πόλο γυναικών που έγινε στην Μάλτα.

Στο Φαληρικό γήπεδο περίπου 200 φίλοι των Πειραιωτών περίμεναν τα κορίτσια του Ολυμπιακού, τα οποία και αποθέωσαν για την τεράστια επιτυχία τους. Εκτός όμως από την αποθέωση από τους φιλάθλους, μια ακόμη έκπληξη περίμενε την ομάδα πόλο των γυναικών.

Συγκεκριμένα, στο πούλμαν από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, Μιχάλης Κουντούρης, ανακοίνωσε ένα πολύ μεγάλο πριμ ύψους 100.000 ευρώ, από τον πρόεδρο της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον ηγέτη των Πειραιωτών να αποθεώνεται από τις πρωταθλήτριες Ευρώπης.