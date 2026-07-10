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Η απόλυτη αποσύνθεση

Καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσω σήμερα με όσα γίνονται στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου η παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του κόμματος χθες βράδυ σφραγίζει την αποσύνθεση του πολιτικού σχηματισμού που κυβέρνησε τον χώρο πριν από λίγα χρόνια και όπως σας έχει προαναγγείλει η στήλη θα υπάρξει και μεγάλος αριθμός παραιτήσεων βουλευτών και μελών της Κ.Ε.

Οι καταγγελίες Φάμελλου

Η παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου αποτελεί μια πολιτική ομολογία αποτυχίας. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της δήλωσής του δεν είναι η ίδια η παραίτηση. Είναι όσα προηγήθηκαν. Ο Σ. Φάμελλος περιγράφει ένα κόμμα που βρίσκεται σε μόνιμη εσωτερική σύγκρουση, με στελέχη που –όπως ο ίδιος αναφέρει– ναρκοθέτησαν τις αποφάσεις της ηγεσίας, αμφισβήτησαν τις συλλογικές διαδικασίες και λειτούργησαν με προσωπικές στρατηγικές. Πρόκειται ουσιαστικά για μια δημόσια καταγγελία εναντίον του ίδιου του κομματικού μηχανισμού.

Τα καρφιά και σε ΕΛΑΣ

Ο Σ. Φάμελλος επιχειρεί να μεταφέρει μέρος των ευθυνών στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Αριστερά, υποστηρίζοντας ότι αρνήθηκαν τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Αυτό που έχει ενδιαφέρον όμως και συζητείται από χθες το βράδυ στους κύκλους του ΣΥΡΙΖΑ είναι το καρφί του στην ΕΛΑΣ και στον Αλέξη Τσίπρα που δημόσια απέρριπτε κάθε συζήτηση για κοινό μέτωπο. Επίσης, ο Σ. Φάμελλος θέλησε να προλάβει και το κύμα της αμφισβήτησής του στην Κ.Ε. αύριο, καθώς μέλη της θα κατέθεταν πρόταση μορφής εναντίον του.

Αδιαφορία στην ΕΛΑΣ

Θα μείνω στην ΕΛΑΣ, όμως, όπου προσπαθούσαν να πουν από χθες ότι δεν ενδιαφέρονται για όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Ψέμα με όσα μαθαίνει η στήλη, καθώς αρκετοί βουλευτές και μέλη της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ συζητούν με το επιτελείο του Αλ. Τσίπρα για να συμπορευτούν μαζί του. Και από τη στιγμή που έγινε γνωστή η παραίτηση του Σ. Φάμελλου, τα τηλέφωνα πήραν φωτιά.

Πότε το έμαθε ο Τσίπρας

Την είδηση της παραίτησης του Σ. Φάμελλου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ την έμαθε ο Αλέξης Τσίπρας στο Περιστέρι, λίγο πριν από την εκδήλωση της ΕΛΑΣ και την ομιλία του. Ενημερώθηκε από στενό του συνεργάτη ότι παραιτήθηκε από την ηγεσία και έμαθα ότι δεν έκανε κάποιο σχόλιο. Βέβαια είχε πληροφορία τουλάχιστον δυο ώρες πριν ότι ο Σ. Φάμελλος θα παραιτούνταν από την ηγεσία του κόμματος.

Η ώρα του Πολάκη

Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα στον ΣΥΡΙΖΑ πρωταγωνιστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει ο Παύλος Πολάκης. Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κανείς μαζί του, είναι αδιαμφισβήτητο ότι αποτελεί μία από τις πιο ισχυρές και επιδραστικές προσωπικότητες στο εσωτερικό του κόμματος. Οι παρεμβάσεις του προκαλούν συχνά έντονες αντιδράσεις, καθορίζουν την εσωκομματική ατζέντα και αναδεικνύουν τις διαφορετικές αντιλήψεις για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Π. Πολάκης, όπως έμαθα χθες, θα είναι παρών στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και χθες είχε σύσκεψη με στενούς του συνεργάτες.

Το δίπολο Δούρου – Παππά

Όμως θα υπάρξει και άλλη υποψηφιότητα. Εκτός απρόοπτου, μπροστά θα βγει η Ρένα Δούρου για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Σε μια τέτοια περίπτωση έμαθα ότι ο Νίκος Παππάς θα συμπορευτεί μαζί της και, εάν η Ρ. Δούρου εκλεγεί πρόεδρος, αυτός ίσως είναι ο νέος γραμματέας.

Ικανοποίηση Τσίπρα

Και να μείνω λίγο στην ΕΛΑΣ όπου χθες το βράδυ είχε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο Περιστέρι, όπου μίλησαν πολίτες για τα προβλήματά τους, πριν πάρει τον λόγο ο Αλ. Τσίπρας. Και επειδή πολλά λέγονται για τη χαμηλή προσέλευση σε συγκεντρώσεις της ΕΛΑΣ με ομιλητές διάφορα στελέχη, άγνωστα στο ευρύ κοινό, χθες βράδυ υπήρξε ικανοποίηση, διότι είχε κόσμο. Αυτό έλειπε με ομιλητή τον Αλ. Τσίπρα. Βέβαια το θέμα είναι ότι σε όλες τις συγκεντρώσεις συνήθως βλέπουν μέλη και ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που έφυγαν και ακολουθούν την ΕΛΑΣ.

Η συνάντηση του Βενιζέλου με 13 διαχρονικούς υποστηρικτές και φίλους

Υπάρχουν κάποια πολιτικά πρόσωπα που, ακόμα και χωρίς επίσημα θεσμικά αξιώματα, συνεχίζουν να παράγουν πολιτική σε κάθε τους εμφάνιση. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος ανήκει αναμφίβολα σε αυτή την κατηγορία, καθώς κάθε του τοποθέτηση αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στα δημοσιογραφικά γραφεία. Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επίσης, είναι πάντα το επίκεντρο της παρέας και θα έλεγα ότι είναι και πάντα απολαυστικός. Και σας το αναφέρω αυτό γιατί έτσι συνέβη και στο καθιερωμένο, ετήσιο τραπέζι του με περίπου 13 διαχρονικούς υποστηρικτές και φίλους του, το οποίο έλαβε χώρα σε γνωστό ουζερί στην Ιερά Οδό. Αν και οι πληροφορίες από τέτοιες κλειστές μαζώξεις βγαίνουν πάντα με το σταγονόμετρο, το «μενού» είχε ΠΑΣΟΚ, υποκλοπές εξωτερική πολιτική και απολαυστικές ατάκες του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Όπως έμαθα, στήριξε σθεναρά τον Νίκο Ανδρουλάκη, αν και διαφωνεί, ωστόσο, ανοιχτά με την τρέχουσα στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία υπόσχεται πρωτιά «έστω και με μία ψήφο». Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει επιτέλους να σταματήσει να νιώθει άβολα με το παρελθόν του και να υπερασπιστεί την πολιτική των μνημονίων που έσωσε τη χώρα. Σημείωσε με νόημα ότι την ίδια πολιτική εφάρμοσαν τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, οπότε το κίνημα οφείλει να αγωνίζεται για την αλήθεια της προσφοράς του αντί να απολογείται. Το κλίμα βέβαια βάρυνε όταν η συζήτηση πήγε στο θέμα των υποκλοπών. Εκεί ο Βενιζέλος εμφανίστηκε εξαιρετικά καυστικός, ασκώντας έντονη κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όταν η συζήτηση πήγε στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, έμαθα ότι είπε τα καλύτερα για τον Παναγιώτη Δουδωνή, τον Δημήτρη Μάντζο και τον Παύλο Χρηστίδη για τον οποίο είπε ότι θα παίξει ρόλο και ότι έχει ανέβει πολιτικά, ενώ για την Άννα Διαμαντοπούλου δήλωσε ότι είναι μία πολύ ισχυρή υποψηφιότητα που δεν το περίμενε να κατέβει ξανά στη μάχη του σταυρού. Για κερασάκι στην τούρτα κρατήστε ότι είναι υπέρμαχος των κυβερνήσεων συνεργασίας, λέγοντας στην ομήγυρη ότι είναι κυβερνήσεις διαφάνειας και όχι διαφθοράς.

Οι εμφανίσεις Καρυστιανού – Γρατσία στη δίκη στη Λάρισα

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας αποτελεί το σημείο όπου γράφεται μία από τις πιο επώδυνες σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Και αναφέρομαι στη δίκη της τραγωδίας των Τεμπών την οποία παρακολουθώ. Ρώτησα άνθρωπο που συνοδεύει δικηγόρο που εκπροσωπεί συγγενείς, για τη φυσική παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού. Όπως μου είπε, μετά την ανακοίνωση του πολιτικού της φορέα, η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει αποφασίσει συνειδητά να μην πηγαίνει, για να μην υπάρχουν αντιδικίες με άλλους συγγενείς. Όσον αφορά τη στενή της συνεργάτιδα και δικηγόρο, Μαρία Γρατσία, εμφανίζεται πλέον και η ίδια με το σταγονόμετρο, καθώς μόλις μία ή δύο φορές έχει εντοπιστεί στα έδρανα.

Ντιμπέιτ Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη

Και να πάμε τώρα στο Κοινοβούλιο, όπου σήμερα αναμένεται μια ενδιαφέρουσα κόντρα ή ντιμπέιτ εάν θέλετε μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Στην ώρα του πρωθυπουργού, ο Κυρ. Μητσοτάκης αναμένεται να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να αξιοποιήσει την συζήτηση για να προβάλει το κυβερνητικό έργο και παράλληλα να επιτεθεί στην αντιπολίτευση.

Ο νόμος που βάζει «φρένο» σε καταχρηστικές τραπεζικές πρακτικές

Μια σειρά πρωτοβουλιών που παίρνει το υπουργείο Ανάπτυξης και ο αρμόδιος υπουργός, Τάκης Θεοδωρικάκος, φαίνεται ότι καταγράφουν θετική απήχηση στους πολίτες, στη συνεχιζόμενη μάχη της κυβέρνησης απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής. Στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό. Ενδεικτικά είναι τα ευρήματα που αποτυπώνονται στις εξαμηνιαίες τάσεις της MRB. Το 66,6% των ερωτώμενων αξιολογούν θετικά τον νόμο που ψηφίστηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης, ο οποίος βάζει «φρένο» σε καταχρηστικές τραπεζικές πρακτικές, με το 15% να έχει αντίθετη γνώμη. Στο ίδιο ερώτημα για την ψηφιακή πλατφόρμα posokanei το 51,6% απαντά θετικά και το 33 αρνητικά. Δυο επιλογές που δείχνουν να φτάνουν στους πολίτες.

«Είμαι ο Αντώνης»

Λόγω της αναφοράς νωρίτερα στη χαμηλή προσέλευση στις συγκεντρώσεις της ΕΛΑΣ, όπου δεν μιλάει ο Αλ. Τσίπρας, να πάω σε ένα άλλο κόμμα που έρχεται, αυτό του Αντώνη Σαμαρά και σας τα έλεγα από χθες. Οι καταιγιστικές εξελίξεις σε όλους τους πολιτικούς χώρους και η έντονη φημολογία για εκλογές το φθινόπωρο παρά τις συνεχείς διαψεύσεις του πρωθυπουργού δεν έχουν αφήσει αδιάφορο και τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα, όπως μου έλεγε άνθρωπος που γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα στο περιβάλλον του Μεσσήνιου πολιτικού, ο ίδιος τηλεφωνεί προσωπικά σε εκείνους που θα κατεβάσει υποψήφιους με το κόμμα του. Σε κάποιους συστήνεται ως εξής: «Είμαι ο Αντώνης που κάποτε ήταν πρωθυπουργός αυτής της χώρας». Ο πρώην πρωθυπουργός, πάντως, συνεχίζει να δέχεται αρκετές αρνήσεις από πρόσωπα για να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Αυτό έχει ξαφνιάσει και τον ίδιο και το επιτελείο του, καθώς πίστευαν ότι θα τον ακολουθούσαν πολλοί, αλλά αυτό δεν γίνεται και υπάρχει δισταγμός και προβληματισμός.

Συνεχίζει το «στενό μαρκάρισμα» η Σεμίραμις Παληού

Φουντώνει η ναυτιλιακή κόντρα γύρω από την Genco, με τη Diana Shipping της Σεμίραμις Παληού να πιέζει πλέον ανοιχτά τους μετόχους της αμερικανικής εταιρείας να αποδεχθούν την πρόταση εξαγοράς που έχει καταθέσει. Η υπόθεση έχει πάρει διαστάσεις μπρα ντε φερ, καθώς η μία πλευρά επιχειρεί να πείσει την αγορά ότι η συμφωνία δημιουργεί αξία, ενώ η άλλη απαντά πως η προσφορά δεν αποτυπώνει τις πραγματικές προοπτικές της Genco. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο γνώριμα ονόματα της διεθνούς ναυτιλίας. Από τη μία ο John Wobensmith, επικεφαλής της Genco, και από την άλλη η Σεμίραμις Παληού, διευθύνουσα σύμβουλος της Diana Shipping, η οποία επιχειρεί να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για την εισηγμένη ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακή.

Ο Βενέτης γίνεται και κτηνοτρόφος

Μέχρι σήμερα τον είχαμε συνηθίσει στα αρτοποιεία, στην εστίαση, στα παγωτά και στα deals. Τώρα, όμως, ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, ο μεγαλομέτοχος της αλυσίδας φούρνων Βεν΄της φαίνεται ότι μπαίνει και σε πιο πρωτογενή χωράφια. Όχι επειδή αποφάσισε να αφήσει τη Βενέτη για τις φάρμες, αλλά γιατί η αγορά γάλακτος αρχίζει να γίνεται δύσκολη εξίσωση για όσους έχουν έκθεση σε προϊόντα που εξαρτώνται άμεσα από την πρώτη ύλη. Πληροφορούμαι λοιπόν ότι ο Όμιλος Βενέτη, έχοντας πλέον στην ομπρέλα του και τα Παγωτά Δωδώνη, κινείται προληπτικά μπροστά στον κίνδυνο έλλειψης γάλακτος. Και το κάνει με τρόπο που θυμίζει συμβολαιακή κτηνοτροφία. Δηλαδή, χρηματοδοτεί την αγορά γαλακτοπαραγωγών ζώων για συνεργαζόμενες φάρμες, με στόχο να αυξηθεί το ζωικό κεφάλαιο και, κατ’ επέκταση, η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος που θα κατευθύνεται στις εταιρείες του ομίλου. Η αρχή γίνεται από παραγωγούς γύρω από την περιοχή της Θήβας, όπου ο όμιλος αναλαμβάνει το κόστος για την αγορά ζώων, ενώ οι παραγωγοί ενισχύουν τα κοπάδια τους. Η υποχρέωση, βεβαίως, είναι σαφής. Το γάλα που θα παράγεται θα τροφοδοτεί αποκλειστικά τις εταιρείες του Ομίλου Βενέτη, για την παραγωγή παγωτών και άλλων προϊόντων που περιέχουν γάλα.

Το «ευχαριστώ» του Mr Γρηγόρη

Τον Βλάσση Γεωργάτο ιδιοκτήτη της αλυσίδας καφέ και γρήγορης εστίασης Γρηγόρης, έχει τύχει να τον γνωρίσω. Και παρά το γεγονός ότι έχει πλέον η επιχειρηματική του δραστηριότητα έχει γιγαντωθεί με τον Γρηγόρη, τα Mailo’s όπου έχει το 35%, την Air Canteen που έχει τα κυλικεία στα αεροδρόμια και πολλές ακόμα δουλειές που έχει ανοίξει στα χρόνια, παραμένει το ίδιο προσιτός. Το λέω αυτό με αφορμή το γεγονός ότι ο επιχειρηματίας βρέθηκε ο ίδιος στο αποχαιρετιστήριο της πρώτης εργαζόμενης στη Γρηγόρης, η οποία βγήκε στη σύνταξη. Ήταν η πρώτη υπάλληλος στο πρώτο κατάστημα που άνοιξε ο πατέρας του Γεωργάτου στη Δάφνη, o Γρηγόρης, όταν ακόμα ο καφές δεν είχε μπει στο κάδρο. Ήταν ένα παραδοσιακό τυροπιτάδικο. Η συγκεκριμένη εργαζόμενη μεγάλωσε μαζί με την αλυσίδα και μαζί της μεγάλωσε και ο Βλάσσης Γεωργάτος, ο οποίος έδειξε ότι δεν ξεχνά. Σπάνιο μεν, αλλά υπαρκτό.

Ανακατατάξεις στη μεγαλύτερη αλυσίδα αθλητικών

Ανακατατάξεις μαθαίνω ότι βρίσκονται σε εξέλιξη στο εσωτερικό της μεγαλύτερης αλυσίδας αθλητικών ειδών της χώρας, της JD Cosmos, που έχει υπό την ομπρέλα της τα καταστήματα JD και Cosmos Sport. Το ενδιαφέρον σημείο είναι ότι πρόσφατα ο Μιχάλης Τσικνάκης, μέλος της οικογένειας που ίδρυσε την Cosmos Sport και συνέδεσε το όνομά της με την ανάπτυξη της αλυσίδας στην Ελλάδα, αποκτά πλέον διευρυμένο ρόλο σε περιφερειακό επίπεδο. Τα καθήκοντά του είναι αυτά του CEO της JD Sporting Goods για Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Κύπρο, εξέλιξη που δείχνει ότι ο όμιλος JD αξιοποιεί την ελληνική εμπειρία και σε άλλες αγορές της Νότιας Ευρώπης. Έτσι, ο Γιάννης Αργυρίου ανέλαβε καθήκοντα γενικού διευθυντή για Ελλάδα και Κύπρο, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης και της αναδιάρθρωσης της οργανωτικής δομής στις δύο αγορές. Εξέλιξη που έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία η αγορά αθλητικών ειδών στην Ελλάδα αναδιατάσσεται, με τη JD Cosmos να έχει πλέον ηγετική θέση και να καλείται να διαχειριστεί ένα διευρυμένο δίκτυο, διαφορετικά εμπορικά σήμα, αλλά και αυξημένο ανταγωνισμό.

Η HIG πάει Ζάκυνθο

Η Ella Resorts φαίνεται πως ετοιμάζει το επόμενο βήμα της και αυτή τη φορά το βλέμμα στρέφεται Ζάκυνθο μεριά. Η ξενοδοχειακή αλυσίδα, που αποτελεί τον τουριστικό βραχίονα του ομίλου HIG Capital στην Ελλάδα, έχει ήδη αποκτήσει ισχυρό αποτύπωμα στην εγχώρια αγορά φιλοξενίας και κινείται με φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο, που φτάνει τα 700 εκατ. ευρώ έως το 2029. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται μονάδες όπως το Rocrita Lifestyle Beach Resort στον Μόχλο Λασιθίου, το Pelekas Monastery και το Capo Di Corfu στην Κέρκυρα, ενώ η είσοδός της στην Ελλάδα έγινε με την απόκτηση δύο πρώην ξενοδοχείων της Aldemar στη Ρόδο, τα οποία μετονομάστηκαν σε Elissa και Helea. Ακολούθησαν και άλλες κινήσεις, με την αλυσίδα να προσθέτει ακόμη τέσσερις μονάδες στο χαρτοφυλάκιό της. Τώρα, όπως φαίνεται, έρχεται η σειρά της Ζακύνθου να μπει στον χάρτη των επενδύσεων της Ella Resorts. Γι’ αυτό το σκοπό δημιουργήθηκε και η Ella Zante Holdings, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ, προκειμένου να υποστηρίξει τη δραστηριότητα στο νησί του Ιονίου.

10 εκατομμύρια η ζημιά για την ΟΚ στο Ωραιόκαστρο

Πριν λίγες μέρες με τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο, από τις παράπλευρες απώλειες ήταν και η ολοκληρωτική καταστροφή της καινούργιας αυτοματοποιημένης αποθήκης που είχε κάνει η αλυσίδα σούπερ μάρκετ γειτονιάς OK Anytime Markets. Όπως πληροφορήθηκα λοιπόν, οι ιδιοκτήτες της Δέσποινα Ξυνού και Κώστας Κορκιδάκης είχαν επενδύσει κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ και ήταν μία από τις νέες προσθήκες στη φαρέτρα της αλυσίδας. Προς το παρόν, η τροφοδοσία των καταστημάτων γίνεται από τις αποθήκες που έχει στην Αθήνα. Ωστόσο η ζημιά δεν παύει να είναι μεγάλη και μέχρι να ολοκληρωθεί η καταγραφή και να βγουν οι αποζημιώσεις, ο χρόνος κυλάει. Αυτό που είμαι σε θέση να ξέρω πάντως είναι ότι η επιχείρηση μένει στις επάλξεις, συνεχίζοντας απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της παρά το πλήγμα που υπέστη.

The Ellinikon Sports Park, η πρώτη μεγάλη παράδοση στο κοινό

Στις 20 Ιουλίου ανοίγει το The Ellinikon Sports Park, συνολικής έκτασης 287 στρεμμάτων, το πρώτο μεγάλο έργο της ανάπλασης του Ελληνικού που παραδίδεται προς χρήση. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα soft opening, καθώς από τον Σεπτέμβριο θα ενεργοποιηθούν περισσότερες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και οι χώροι εστίασης, για τους οποίους έχουν ήδη κλείσει συμφωνίες. Τα γήπεδα μπάσκετ και τένις θα διατίθενται δωρεάν με ηλεκτρονική κράτηση, ενώ η χρήση των γηπέδων ποδοσφαίρου θα γίνεται με χρέωση. Οι αθλητικοί ξενώνες των 124 δωματίων θα διαθέτουν εστιατόριο, γυμναστήριο, φυσιοθεραπευτήριο, σάουνα και αίθουσα εκδηλώσεων. Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Καραστογιάννης, Chief Property & Community Management Officer της Lamda Development η επένδυση για την πρώτη φάση υπολογίζεται μεταξύ 80 και 100 εκατ. ευρώ, ενώ οι εκτιμήσεις της Lamda κάνουν λόγο για 200.000 έως 300.000 επισκέπτες έως το τέλος του έτους, περίπου 1 εκατ. την επόμενη χρονιά και έως 5 εκατ. επισκέπτες ετησίως το 2029. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για όλους.