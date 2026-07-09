Οι πραγματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Σαμαράς

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Είδαν τις δηλώσεις

Καλημέρα σε όλους. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μαθαίνω περίμεναν στο Μέγαρο Μαξίμου να ακούσουν τι είχε να πει ο Ταγίπ Ερντογάν στη συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρούσε μετά το τέλος της συνόδου του ΝΑΤΟ. Ειδικά μετά τις τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για το casus belli το επιτελείο του Έλληνα πρωθυπουργού είχε ακροβολιστεί και περίμενε τον σουλτάνο. Μαθαίνω επίσης ότι ένα μέρος των δηλώσεων είδε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Σε γενικές γραμμές υπάρχει ικανοποίηση στο Μέγαρο Μαξίμου από την παρουσία της Ελλάδας στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τα μηνύματα που εστάλησαν προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Το σκούντημα στον ώμο

Την ώρα που έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος το πρωί της Τετάρτης για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και ενώ ήταν συγκεντρωμένος για να πει όσα είχε προγραμματίσει, ένας εξίσου ψηλός ηγέτης ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ πέρασε από πίσω του και του έκανε ένα φιλικό σκούντημα στον ώμο. Ο πρωθυπουργός δε φάνηκε να αιφνιδιάζεται, το αντίθετο. Κοίταξε προς το μέρος του, χαμογέλασε και δεν φάνηκε να χάνει τον ειρμό.

Στην Αθήνα η Μέτσολα

Στην Αθήνα βρίσκεται η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, προκειμένου να συμμετάσχει στο 30ό Government Roundtable του The Economist, που διεξάγεται στην Αθήνα από τις 8 έως τις 10 Ιουλίου. Η πρόεδρος Μέτσολα που είναι επίσημη προσκεκλημένη και βασική ομιλήτρια, θα συζητήσει με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, στη διάρκεια του επίσημου δείπνου της διοργάνωσης, απόψε το βράδυ. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Daniel Franklin, διευθυντής έκδοσης του The Economist.

Στην κηδεία της Νέστορα

Μια δύσκολη μέρα είναι σήμερα για την οικογένεια Νέστορα, μετά την τρομοκρατική επίθεση την περασμένη εβδομάδα στο σπίτι τους στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα στην Κοζάνη θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτη Νέστορα, και παρόντες θα είναι πολλοί από την κυβέρνηση, ενώ έχει ενδιαφέρον πως θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ιστορική απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου

Με συντριπτική πλειοψηφία 575 ψήφων υπέρ και μόνο 33 κατά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα με εισηγήτρια την ευρωβουλευτή της ΝΔ Ελεονώρα Μελέτη, αναγνωρίζοντας για πρώτη φορά τις γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου ως θύματα των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Ένα θέμα που για περισσότερα από πενήντα χρόνια παρέμενε στη σκιά, γίνεται πλέον επίσημα μέρος της ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη.

Τι ζητάει ο Θεοδωρικάκος από τους βιομηχάνους

Προεκλογικό χρώμα έχει και η σημερινή συνάντηση στην οδό Νίκης. Δεν αποτελεί μυστικό ότι η κυβέρνηση θέλει από τον Σεπτέμβριο να φανούν χαμηλότερες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Γι’ αυτό και ο Τάκης Θεοδωρικάκος έχει καλέσει σήμερα τους παίκτες της αγοράς σε σύσκεψη. Στο υπουργείο πληροφορούμαι πως θεωρούν ότι σε αρκετές κατηγορίες υπάρχει περιθώριο να πέσουν οι τιμές, μετά από μια μεγάλη περίοδο ανατιμήσεων. Γι’ αυτό έχει ετοιμαστεί λίστα με περίπου 40 κατηγορίες προϊόντων, που θα μπουν στο μικροσκόπιο. Στη σύσκεψη θα είναι οι βιομηχανίες τροφίμων, οι εταιρείες επώνυμων προϊόντων, τα σούπερ μάρκετ και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της αγοράς. Η παρουσία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς δείχνει ότι η κυβέρνηση δεν θέλει μόνο υποσχέσεις. Θέλει να μπορεί να ελέγξει αν οι μειώσεις που θα συμφωνηθούν θα φτάσουν τελικά στο ράφι.

Προτείνει 13η σύνταξη

Το ΠΑΣΟΚ ψάχνεται για το πώς θα απαντήσει στην ΕΛΑΣ που πήρε τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις. Έμαθα από καλή πηγή ότι απόψε το βράδυ στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους, ο πρόεδρος το κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης θα προτείνει την 13η σύνταξη για τους συνταξιούχους. Θα υπάρξει συζήτηση, εκτός από την ομιλία του Ν. Ανδρουλάκη, μεταξύ της Έφης Γκόνα, Προέδρου Συλλόγου ΑΞ.ΙΑ, του Γιώργου Κουτρουμάνη, πρώην Υπουργού και Γραμματέα Τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης ΠΑΣΟΚ, της Βασιλική Λάσπη, μέλους Γ.Σ. Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία, του Παύλου Χρηστίδη, Βουλευτή και υπεύθυνο ΚΤΕ Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά.

Οι πραγματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Σαμαράς

Όπως θα γνωρίζετε οι διεργασίες για τη συγκρότηση του νέου πολιτικού φορέα του Αντώνη Σαμαρά, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τον πρώην πρωθυπουργό να αναλαμβάνει ο ίδιος πρωταγωνιστικό ρόλο στις διερευνητικές επαφές. Όπως μαθαίνω, σηκώνει ο ίδιος πολλές φορές το τηλέφωνο για να υπάρξουν οι πρώτες διερευνητικές κουβέντες με στελέχη που πρόσκεινται στα δεξιά, Αυτό βέβαια δεν μου προκαλεί εντύπωση γιατί ο πρώην πρωθυπουργός έχει δείξει αντανακλαστικά αμεσότητας πολλές φορές, αλλά υπάρχουν σημαντικά εμπόδια όπως με ενημέρωσαν. Η ανταπόκριση των προσκεκλημένων στελεχών παρουσιάζει διακυμάνσεις. Ο πρώην πρωθυπουργός αντιμετωπίζει αξιοσημείωτες δυσκολίες στην προσέλκυση συγκεκριμένων ομάδων, έχοντας ήδη εισπράξει αρνητικές απαντήσεις, όπως για παράδειγμα, από διοικητές νοσοκομείων που προσεγγίστηκαν τηλεφωνικά. Παρά τις αρνήσεις, ο οργανωτικός μηχανισμός του υπό διαμόρφωση φορέα κινείται με έντονους ρυθμούς σε ολόκληρη την επικράτεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι κορυφαία στελέχη του επιτελείου του βρίσκονται σε διαρκείς περιοδείες στην περιφέρεια για την προετοιμασία του νέου του πολιτικού του φορέα. Μίλησα με άνθρωπο στο στενό του πυρήνα και τον βρήκα σε μία περιοχή με ιδιαίτερο συμβολισμό, την Μάνη και όχι για καλοκαιρινές διακοπές προφανώς. Όσον αφορά τον στενό επιχειρησιακό και οργανωτικό πυρήνα του Αντώνη Σαμαρά ανήκει, μεταξύ άλλων, ο Κωνσταντίνος Τσιμάρας, στέλεχος με βαθιά γνώση των κομματικών μηχανισμών, ο οποίος είχε διατελέσει γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας το 2012.

Φλερτ Χρηστίδου – Πλεύσης Ελευθερίας

Πάμε και στον Στέφανο Κασσελάκη και το κόμμα των Δημοκρατών. Μετά την αποχώρηση και της Γιώτας Πούλου είναι το θέμα αν θα κλείσει και ο τελευταίος την πόρτα. Ο τελευταίος είναι η ανεξάρτητη βουλευτής, Ραλλία Χρηστίδου η οποία και για να είμαι ειλικρινής έχει δείξει δείγματα πίστης και σταθερότητας προς τον Στέφανο Κασσελάκη. Μην δένετε, όμως, και κόμπο ότι αυτή η πολιτική συγκατοίκηση θα κρατήσει για πολύ. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες αναγνωριστικές συνομιλίες ανάμεσα στη βουλευτή και την Πλεύση Ελευθερίας. Αν και το φλερτ βρίσκεται ακόμα σε φάση διακριτικών επαφών και κανείς δεν μπορεί να προδικάσει το τελικό αποτέλεσμα, οι δικές μου πηγές λένε ότι οι πιθανότητες είναι σαφώς υπέρ ενός επίσημου πολιτικού «γάμου», αφού υπάρχει αγάπη από παλιά.

Σκληρή εσωκομματική μάχη

Νέα παραίτηση από το ΣΥΡΙΖΑ και παράδοση της έδρας είχαμε χθες. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά της Κατερίνας Νοτοπούλου, μια παραίτηση που έρχεται λίγες μέρες πριν τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου, που αναμένεται ότι θα εξελιχθεί σε μια πολύ σκληρή μάχη ανάμεσα στην πλευρά της ηγεσίας και την πλευρά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης και η οποία ενδεχομένως δημιουργεί και έναν ορίζοντα για πολύ σοβαρές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.

Τι θα κάνει η Νοτοπούλου

Πάντως μου λένε ότι η Κ. Νοτοπούλου συζητάει με την ΕΛΑΣ για να συμπορευθεί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αν και μου είπε μια καλή πηγή πως την θέλουν και στο ΠΑΣΟΚ. Την έδρα της αναμένεται να καταλάβει ο πρώτος επιλαχών, ο πρώην βουλευτής και υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, προτίθεται να την κρατήσει. Μάλιστα, μου είπαν ότι ο Γ. Αμανατίδης πιστεύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει ως αυτόνομος πολιτικός φορέας.

Φεύγουν και άλλοι

Ίσως έως το Σάββατο να δούμε και άλλες 5-6 παραιτήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή πηγή μού είπε ότι στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ θα απουσιάζουν αρκετά πρόσωπα και μου είπαν ότι κάτι τέτοιο, πιθανότητα θα αφορά και την αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή Άρτας, Όλγα Γεροβασίλη που αποτελεί τακτική συνομιλήτρια του Αλέξη Τσίπρα.

Το «όχι» Παππά και η υποψηφιότητα Πολάκη

Και να μείνω στην ΚΕ όπου ο Παύλος Πολάκης θα καταθέσει πρόταση μομφής κατά του Σωκράτη Φάμελλου και θα στηρίξει την υποψηφιότητά του για πρόεδρος. Όμως μαθαίνω ότι ο Νίκος Παππάς είναι αρνητικός σε πρόταση μομφής και μάλιστα έγινε και σύσκεψη με μέλη της ομάδας του και συμφώνησαν πως είναι άκαιρη η κίνηση αυτή, αν και υποστηρίζει την παραίτηση Φάμελλου.

Η Αχτσιόγλου και ο Τσίπρας

Να πάω τώρα στην Έφη Αχτσιόγλου που δεν έχει μιλήσει ακόμα με τον Αλέξη Τσίπρα για την συμπόρευσή της με το νέο κόμμα. Έχει μιλήσει με άλλους όμως όπως τον κουμπάρο της, Γιώργο Βασιλειάδη, διευθυντή του πολιτικού γραφείου του πρώην πρωθυπουργού, όπως με ενημέρωσε καλή πηγή. Δεν είναι τυχαία η αναφορά της χθες -στο Πρώτο Θέμα και τον Αντώνη Σρόιτερ- ότι «ο Αλέξης Τσίπρας έχει το χάρισμα της απλότητας και της λαϊκότητας και την ίδια στιγμή μπορεί να κρατάει τις κρίσιμες ώρες τον ρόλο του ηγέτη».

Η κίνηση Βελόπουλου

Για τα περί χρηματισμού του ΣΥΡΙΖΑ ακούσατε και διαβάσατε πολλά χθες. Ε, δεν άργησε όλο αυτό να το εκμεταλλευθεί ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης έκανε αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για το θέμα της ψήφισης των ποινικών κωδίκων το 2019, παραμονές τότε των εκλογών. Τι σκαλίζει όμως ο Κυριάκος Βελόπουλος αφού ξέρει ότι δεν θα γίνει τίποτα, ενώ καλή πηγή μου είπε ότι δεν θα υπάρξει έρευνα, αφού αυτή έγινε στο παρελθόν και μπήκε αρχείο, αν και τυπικά θα διαβιβαστεί στη Βουλή.

Προκοπίου – Μαρινάκης, «σέρνουν το άρμα» των επενδύσεων

Πίσω από τη μεγάλη κινητικότητα των Ελλήνων εφοπλιστών στα ναυπηγεία κρύβεται μια σαφής αλλαγή στρατηγικής. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι παραγγελίες νεότευκτων πλοίων από ελληνικά συμφέροντα κινήθηκαν με ρυθμό διπλάσιο από τις αγορές μεταχειρισμένων, φέρνοντας νέο επενδυτικό κύμα. Ονόματα όπως ο Γιώργος Προκοπίου και ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποτυπώνουν το εύρος της κινητικότητας, πραγματοποιώντας διαδοχικές κινήσεις με παραγγελίες νέων πλοίων. Μάλιστα, η δραστηριότητα αυτή των Ελλήνων έχει ξεπεράσει ακόμη και την κινεζική σε επίπεδο παραγγελιών, επαναφέροντας το ελληνικό βιβλίο παραγγελιών σε μεγέθη που θυμίζουν την περίοδο της μεγάλης έκρηξης πριν από την κρίση του 2008. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες φαίνεται πως προτιμούν πλέον να «χτίσουν» τον στόλο της επόμενης ημέρας, αντί να κυνηγούν ευκαιρίες στην αγορά μεταχειρισμένων, όπου οι τιμές παραμένουν υψηλές και οι καλές περιπτώσεις περιορισμένες. Μεγάλος κερδισμένος αυτής της στροφής είναι η Κίνα και ειδικά ναυπηγεία όπως η Hengli Shipbuilding, που συγκεντρώνουν σημαντικό μέρος των ελληνικών παραγγελιών.

Η Sunlight του Γερμανού και το στοίχημα του λιθίου

Στη Sunlight του Πάνου Γερμανού δεν μετρούν μόνο τον τζίρο, αλλά κυρίως την επόμενη πίστα. Και αυτή, όπως φαίνεται, γράφει λίθιο, αποθήκευση ενέργειας και πιο καθαρό χαρτοφυλάκιο. Το 2025 ο όμιλος είδε τα έσοδα να υποχωρούν στα 942,9 εκατ. ευρώ, όμως πίσω από τη μείωση κρύβεται μια πιο στοχευμένη κίνηση. Κόβονται δραστηριότητες που δεν κουμπώνουν στη στρατηγική και πέφτει βάρος εκεί όπου η Sunlight βλέπει μέλλον. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στις επενδύσεις των 123,7 εκατ. ευρώ και ειδικά στο project για τις μπαταρίες λιθίου, με επιλέξιμο κόστος 113 εκατ. ευρώ και επιχορήγηση 49,9 εκατ. ευρώ. Mε απώτερο στόχο να πιάσει θέση ο όμιλος στην ευρωπαϊκή αλυσίδα της αποθήκευσης ενέργειας.

Στο μικροσκόπιο του ΚΣΝΜ το ιστορικό εργοστάσιο Τσαούσογλου

Κάτι μου λένε ότι από το τραπέζι του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων περνά η τύχη ενός ακόμη κρίσιμου κομματιού της βιομηχανικής κληρονομιάς της Πειραιώς. Πρόκειται για την προμελέτη αποκατάστασης τμήματος του κτιρίου Γ στο παλιό βιομηχανικό συγκρότημα της Ε.Β.Μ.Ε. ΑΕ, γνωστό και ως πρώην Τσαούσογλου, στην Πειραιώς 260, στον Δήμο Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Να σας πω ότι το εργοστάσιο της ΕΒΜΕ Τσαούσογλου, είναι ένας αστικός κόμβος πολιτισμού που φιλοξενεί παραστάσεις και ζωντανές συναυλίες. Ως προς τη δραστηριότητά του, τα έργα της EBME περιλάμβαναν αεροδρόμια, στάδια, νοσοκομεία, συνεδριακά κέντρα, θέατρα, κινηματογράφους, ξενοδοχεία κ.λπ. Η EBME συνεργάστηκε με μεγάλους ευρωπαίους κατασκευαστές επίπλων γραφείου, εισάγοντας ξένη τεχνογνωσία στη γραμμή παραγωγής της.Το ακίνητο είναι χαρακτηρισμένο μνημείο, ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού και βρίσκεται σε έναν άξονα που τα τελευταία χρόνια επιχειρεί να ξαναβρεί ρόλο μέσα από πολιτιστικές, δημιουργικές και αναπτυξιακές χρήσεις. Η εξέταση της προμελέτης από το ΚΣΝΜ θεωρείται κομβικό βήμα, καθώς από τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου θα φανεί αν και με ποιους όρους μπορεί να προχωρήσει η αποκατάσταση.

Τα παλιά γραφεία της Mothercare πάνε Χαροκόπειο

Από κάπου έμαθα ότι ένα ακίνητο με τη δική του εμπορική ιστορία αλλάζει χρήση και περνά σε εντελώς διαφορετική πίστα. Ο λόγος για τα παλιά γραφεία και αποθηκευτικούς χώρους της εταιρείας βρεφικών ειδών, Mothercare, στον Ταύρο, τα οποία πέρασαν μαζί με άλλα ακίνητα που είχε η Mothercare, στον Σωκράτη Κόκκαλη και πλέον ετοιμάζονται να παραδοθούν στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Το κτίριο όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες, έχει ανακαινιστεί πλήρως, με την Intradevelopment -εταιρεία της Intracom- να έχει αναλάβει τη μετατροπή ενός παλιού επαγγελματικού ακινήτου σε χώρο πανεπιστημιακής χρήσης.

«Σφυροκόπημα» για το γάλα

Άγρια μάχη μαθαίνω ότι γίνεται το τελευταίο διάστημα στην αγορά γάλακτος, με τις μεγάλες βιομηχανίες να κονταροχτυπιούνται για τους παραγωγούς. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο μεγαλύτερος παίκτης του κλάδου, τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία της οικογένειας Σαράντη, που έχει το μέγεθος, τη δύναμη και το δίκτυο για να καθορίζει σε σημαντικό βαθμό τον ρυθμό της αγοράς. Το παρασκήνιο λέει ότι όποιος επιχειρεί να μπει σε «χωράφια» άλλου και να προσεγγίσει παραγωγούς, βρίσκεται αντιμέτωπος με άμεση απάντηση. Και η απάντηση αυτή συχνά έρχεται μέσα από την τιμή. Εκεί όπου υπάρχει πίεση ή προσπάθεια μετακίνησης συνεργατών, οι τιμές μπορεί να ανέβουν αλλού, ώστε να σταλεί μήνυμα και να ανταποδοθούν τα πυρά. Έτσι, η προμήθεια γάλακτος από τις μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες έχει μετατραπεί σε σκληρό παιχνίδι ισχύος. Δεν είναι μόνο ποιος πληρώνει καλύτερα. Είναι ποιος έχει αντοχές, ποιος μπορεί να κρατήσει παραγωγούς, ποιος μπορεί να χτυπήσει τον ανταγωνισμό εκεί που πονάει.