Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο 20χρονος, ο οποίος δέχτηκε πυροβολισμό στο κεφάλι και κατέρρευσε βαριά τραυματισμένος, μετά από αστυνομική καταδίωξη στο Άργος. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ και έντονες αντιδράσεις, ενώ οι δύο αστυνομικοί που φέρονται να άνοιξαν πυρ συνελήφθησαν και βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

«Είχαμε έναν έλεγχο της ΟΠΚΕ στην περιοχή του Άργους, όπου δεν σταμάτησε ο συγκεκριμένος. Ακολούθησε καταδίωξη αφού προηγουμένως, σύμφωνα με τις μαρτυρίες και την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, υπήρξε απόπειρα να εμβολίσει και τα αστυνομικά οχήματα, αλλά και τους αστυνομικούς που βρίσκονταν έξωθεν των περιπολικών», δήλωσε, μιλώντας στο MEGA, ο Χρήστος Συνδρεβέλης, αντιπρόεδρος ΠΟΑΣΥ και συμπλήρωσε:

«Στο σημείο βρέθηκε ένα αεροβόλο όπλο ρέπλικα, το οποίο έχει σταλεί κι αυτό στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ακολούθησε καταδίωξη 35 λεπτών σε διάφορες περιοχές του Άργους, εγκλωβίστηκε κάποια στιγμή σε ένα συγκεκριμένο σημείο και αποκεί και πέρα υπήρξανε πυροβολισμοί. Θα πρέπει η βαλλιστική εξέταση να απαντήσει, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε στο στάδιο της προανάκρισης».

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία. Αρχικά, ο 20χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής και στη συνέχεια στο Θριάσιο νοσοκομείο.

«Το παιδί, μετά τη σφαίρα που έφαγε, διεκομίσθη στο νοσοκομείο του Άργους. Συνάδελφοι λένε πως ήταν με το μαγιό του και είχε μια στρατιωτική ταυτότητα στον λαιμό. Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Οι συνάδελφοι εκεί προσπάθησαν, σταθεροποίησαν την κατάστασή του. Διεκομίσθη στο Θριάσιο νοσοκομείο, εκεί έγινε χειρουργική επέμβαση», είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος συμπλήρωσε:

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι πήγε όπως θα περιμέναμε, νοσηλεύτηκε διασωληνωμένος στη Νευροχειρουργική Κλινική και χθες το απόγευμα έφυγε και τώρα νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Όχι όμως εγκεφαλικά νεκρός, όπως λέγεται. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση».