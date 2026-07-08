Σε τρίτο νοσοκομείο μετέφεραν τον 20χρονο που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος.

Αρχικά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους και στη συνέχεια στο Θριάσιο. Ωστόσο, το μεσημέρι κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε άλλο νοσοκομείο και συγκεκριμένα στο ΚΑΤ.

Κατά τις 16:00 το απόγευμα η διακομιδή του από το Θριάσιο έγινε συνοδεία οχημάτων της ΟΠΚΕ και της Ασφάλειας, με τον τραυματία, σύμφωνα με πληροφορίες, να βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το Live News που πρόβαλε εικόνες από το μέρος που τραυματίστηκε ο 20χρονος, στον τοίχο που επιχείρησε να ανέβει, διακρίνονται έξι οπές, που φέρεται να προέρχονται από πυροβολισμούς. Αυτό, σύμφωνα με την εκπομπή του Mega, δημιουργεί ερωτήματα για το πόσες φορές πυροβόλησαν οι αστυνομικοί για να τον ακινητοποιήσουν, καθώς στον τοίχο υπάρχουν έξι οπές.

Ο νεαρός, υπενθυμίζεται, έχει δεχθεί τραύμα από πυροβόλο όπλο αστυνομικού στο κεφάλι, με τους ένστολους να υποστηρίζουν ότι δεν σταμάτησε σε μπλόκο τους και πως επιχείρησε να εμβολίσει περιπολικά.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, 8 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε οδηγό οχήματος σε περιοχή του Άργους.

Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Τελικώς, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία εμβόλισε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται.

Στη διαδρομή διαφυγής του, πλησίον του σημείου που έγινε το αρχικό σήμα στάσης από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της Δ.Α.Ο.Ε.».